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Кыргызстанцы инициировали в Москве этнокультурный фестиваль (фото)

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- Евгений Денисенко
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В Москве прошел этнокультурный фестиваль под названием "Культура нас объединяет". Он был организован Координационным Советом кыргызской диаспоры Москвы и Московской области совместно с Московским Домом национальностей, при поддержке посольства КР в РФ.

"К участию в двухдневном мероприятии были приглашены представители госструктур, диппредставительств, различных диаспоральных общественных организаций - таджикской, казахской, кыргызской, узбекской, туркменской, азербайджанской, армянской, корейской, украинской, молдавской, афганской, турецкой, землячеств бангладешцев, сирийцев, индусов. А также - народов России: татар, башкир, чеченцев, ингушей, дагестанцев и других. Всем желающим было предложено продемонстрировать особенности своей этнической культуры и традиций", - рассказал председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттакуров.

Такие презентации прошли в первый день фестиваля в ходе круглого стола, состоявшегося в Московском Доме национальностей. Здесь также демонстрировались литературные произведения национальных писателей, картины художников, изделия народно-прикладного искусства, национальные костюмы.

А на следующий день одном из концертных залов г.Москвы состоялся праздничный гала-концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей различных народов. Эстафету от кыргызстанцев приняла национально-культурная автономия казахов Москвы, которая выступит организатором следующего подобного фестиваля.


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URL: https://www.vb.kg/382371
Теги:
Россия, фестиваль, диаспора, Москва, культура, Кыргызстан
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