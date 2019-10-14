Задержаны предполагаемые виновные в массовой драке в Новосибирске

В Новосибирске взяты под стражу двое человек, действия которых, как предполагается, могли стать причиной массовой драки в районе Хилокского рынка. Здесь 7 октября произошел конфликт между торговцами, в том числе из Кыргызстана, и людьми, которые требовали у них дань в обмен на право вести бизнес.

В драке со стрельбой, по уточненным данным, участвовали около 50 человек, прочие ( в общей сложности называется до 200 человек) наблюдали за происходящим. Пострадали пятеро, двое из них госпитализированы. Возбуждены два уголовных дела - о хулиганстве и вымогательстве. "Полицейскими были опрошены участники и свидетели происшествия, а также изъяты вещественные доказательства, в том числе - записи с камер видеонаблюдения", - сообщили в региональном управлении МВД.

По его информации, в результате проведенных оперативно-следственных действий задержан предполагаемый организатор группы вымогателей, им оказался 31-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим. Также арестован и его 29-летний сообщник. Сейчас правоохранители устанавливают возможные дополнительные преступные эпизоды и возможных сообщников, также причастных к вымогательству денег у торговцев.

31-летнего задержанного (по некоторым данным, уроженца Кыргызстана) в местных правоохранительных органах называют "организатором группы" и "основным фигурантом". Суд отправил его в СИЗО по ходатайству следствия. Однако он не признал вину, как видно из опубликованной полицейскими видеозаписи разговора с ним: "Неправда, что участвовал в какой-то стрельбе, я не участвовал. Это все наговор, люди наговорили".

Полиция не называют имен подозреваемых, но, по информации местных СМИ, один их них - директор здешнего ООО Абдирашид А. Якобы представители этого ООО потребовали 2 октября 50 тысяч рублей у одного из продавцов, но тот отказался платить и был избит. 7 октября, когда предполагаемые вымогатели снова приехали к торговцу, его коллеги смогли дать отпор, это и могло вылиться в массовый конфликт.

Данное ООО, как сообщается, получало контракты от ведомств и госучреждений. И поставляло фрукты и овощи для ГУ МВД по Новосибирской области, ведомственной медсанчасти, районных больниц и хозяйственного управления мэрии Новосибирска. На Хилокском оптово-розничном рынке, одном из крупнейших в Новосибирске, торгуют фруктами и овощами, продукты отсюда распространяются по магазинам Новосибирска и всей Новосибирской области.