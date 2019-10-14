Метеорологи КР укрепят сотрудничество со специалистами стран СНГ

В Санкт-Петербурге прошла 31-я сессия Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ. Участие в ней приняли представители национальных гидрометеослужб из государств Содружества, в том числе Кыргызстан.

В приветствии, которое направил собравшимся председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, отмечается, что вопросы, связанные с воздействием погодных условий на жизнедеятельность человека, сегодня занимают одно из важных мест среди глобальных приоритетов. Деятельность данного Совета позволяет решать задачи в сфере устойчивого социально-экономического развития и рационального использования природных ресурсов. А своевременная передача информации о неблагоприятных гидрометеорологических процессах и стихийных явлениях сохраняет множество человеческих жизней и предотвращает большие экономические потери на пространстве Содружества.

Участники сессии договорились совершенствовать обмен гидрометеорологической информацией, внедрять передовые технологии и новейшее оборудование для обеспечения безопасности населения, объединять усилия по минимизации последствий стихийных бедствий.

Особое внимание было уделено деятельности национальных гидрометеорологических служб, их взаимодействию в рамках СНГ и Всемирной метеорологической организации. Обсуждены выполнение Соглашения о межгосударственной гидрометеосети Содружества, Стратегии развития гидрометеорологической деятельности стран СНГ и проект плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах.

Также шла речь о метеорологическом обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации на пространстве СНГ, развитии авиаметеорологического обеспечения, о проведении гидробиологических наблюдений на водных объектах, участии в деятельности Группы наблюдения за Землей, о подготовке кадров специалистов для отрасли, совместном решении других актуальных задач.