В кафе возле посольства КР в РФ в Москве произошла попытка ограбления

Инцидент произошел в кафе на Большой Ордынке, расположенном в одном здании с посольством КР в РФ на Большой Ордынке. Здесь, как сообщают российские СМИ, у одного из посетителей попытались забрать сумку с крупной суммой денег.

Как сообщается, это случилось около 21.00 12 октября. Несколько человек сидели за столом в кафе, когда на них неожиданно напали трое неизвестных, вооруженные газовым баллончиками и травматическим пистолетом. Был произведен выстрел из пистолета. Пуля попала в бровь 41-летнему мужчине, одному из тех, кто подвергся нападению. Его пришлось госпитализировать.

По предварительной информации, конфликт начался из-за сумки с деньгами, в которой было 500 тысяч долларов. Она принадлежала потерпевшему.

Одного из нападавших удалось задержать, его доставили в полицию. Двое других скрылись, так и не завладев сумкой, их видели направляющимися к метро. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили, что в ходе конфликта одного человека ранили, одного из участников доставили в полицию. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего.