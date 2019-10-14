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В лесопосадке микрорайона "Асанбай" был найден труп мужчины

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- Оксана Гут
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13 октября примерно в 9:30 часов в УВД Октябрьского района Бишкека поступило сообщение о том, что в лесопосадке, пролегающей к микрорайону "Асанбай", найден мужчины европейской внешности. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

По данному факту незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района, где по приезду под деревом был обнаружен труп мужчины, сидящего на коленях, на шее имелся бытовой электрический удлинитель, конец которого был привязан к дереву. Была установлена личность погибшего, им оказался Е.П. 1975 года рождения. По полученным предварительным данным, у Е.П. в последнее время были проблемы по работе и долговым обязательствам.

На данный момент назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы и проводится проверка всех обстоятельств по данному факту.

Как позже стало известно, погибший – известный в Бишкеке организатор праздничных мероприятий Егор Паньшин.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/382377
Теги:
ГУВД, труп, Бишкек, Кыргызстан, следствие
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