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Генпрокуратура рассмотрит вопрос свидетельствования Джамшитова на суде

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- Оксана Гут
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Сестра Мелиса Калыкова получила ответ по второму вызову Генпрокурора в суд в качестве свидетеля по убийству баткенского прокурора

Интернет-обращение по поводу присутствия в суде Откурбека Джамшитова по делу об убийстве баткенского прокурора принято к рассмотрению Управлением уголовного и гражданского судопроизводства Генеральной прокуратуры КР. Об этом сообщает сестра подследственного Мелиса Калыкова – Дамира Калыкова.

- Я получила формальный ответ из отдела писем по поводу моего второго вызова Генпрокурора Джамшитова явиться в суд в качестве свидетеля по делу убийства облпрокурора Баткена Мамажакыпова. Судя по всему, меня просто игнорировали, но Таласская облпрокуратура переслала моё извещение в Бишкек. И отдел писем вынужден был отреагировать. Большое спасибо таласским прокурорам, - отмечает Калыкова.

Сестра единственного обвиняемого по резонансному делу заявляет, что отныне всю переписку с Генеральной прокуратурой будет рассылать не только в отечественные, но и иностранные СМИ, в аккредитованные в Кыргызстане международные организации и посольства, госорганы, коллегам по СНГ, в Совет генпрокуроров СНГ, Интерпол, Европейский Союз и т.д.

- Спасибо за ответ. У меня к вам один вопрос: ГП Джамшитов приедет на следующее судебное заседание? – написала она в отдел приема граждан и документооборота ГП КР.


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URL: https://www.vb.kg/382383
Теги:
Генеральная прокуратура, суд, убийство, Кыргызстан, Откурбек Джамшитов, Мелис Калыков
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