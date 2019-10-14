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В отношении главы угрозыска Бишкека расследование продолжается

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- Екатерина Улитина
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Продолжается досудебная проверка в отношении главы отдела по борьбе с организованной преступностью Нурлана Амангулова. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Кроме того, в ведомстве отметили, что идет внутреннее расследование, по результатом которого будет дана оценка деяствиям Амангулова.

Напомним, 9 октября Нурлан Амангулов выстрелил в руку из травматического пистолета водителю, с которым не поделил дорогу. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступлений, предусмотренным статью УК "Хулиганство".


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URL: https://www.vb.kg/382384
Теги:
ГУВД, стрельба, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, расследование
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