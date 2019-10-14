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Телохранитель Атамбаева останется в СИЗО. Адвокат не согласен с решением

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- Екатерина Улитина
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Бывший сотрудник ГКНБ, обеспечивающий госохрану экс-президента Алмазбека Атамбаева, Канат Сагымбаев останется под стражей в СИЗО №1 до 9 декабря. Решение сегодня принял Первомайский районный суд Бишкека, отклонив доводы защиты.

Адвокат Сагымбаева Бактыбек Автандил уулу сообщил, что считает решение суда абсолютно необоснованным.

- Канат Сагымбаев, являясь сотрудником 9-службы ГКНБ, обладает статусом военнослужащего, и согласно статье 11 Закона КР "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений", Каната Сагымбаева должны были содержать в Гауптвахте Бишкекского гарнизона, так как данная статья чётко поясняет, что все кто обладает статусом военнослужащего должны содержаться в гауптвахтах, уверен адвокат.

Напомним, Канат Сагымбаев был уволен со службы ГКНБ, а через несколько дней арестован по подозрению в убийстве, злоупотреблении должностными полномочиями, организации массовых беспорядках и воспрепятствовании деятельности органов правопорядка во время событий 7 августа в доме Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.


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URL: https://www.vb.kg/382388
Теги:
Алмазбек Атамбаев, СИЗО, суд, Кыргызстан, Арест
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Комментарии
Рахман
14.10.2019, 12:59

Он не просто военнослужащий, он другой, не забывайте что он личный телохранитель АША. Он предал интересы народа, он не подчинилсся приказам сдать оружие и тд. Так что все обосновано.  

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