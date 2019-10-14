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Выборы-2020: На что именно пойдут 1,2 млрд сомов бюджетных денег

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- Оксана Гут
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На выборы в 2020 году в республиканском бюджете было заложено 1 млрд 214 млн 300 тысяч сомов. Министерство финансов решило обозначить, на что конкретно пойдут эти денежные средства.

Так, из общей суммы 197 млн 900 тыс сомов предусмотрены на частичную замену и закупку нового биометрического оборудования, с учетом оплаты труда задействованных в работе операторов, на транспортировку данного оборудования в территориальные избирательные комиссии (ТИК) и участковые избирательные комиссии (УИК).

Непосредственно на выборы депутатов Жогорку Кенеша КР в 54 ТИК и 2400 УИК заложено 560 млн 400 тыс сомов.

На выборы депутатов в 31 местном кенеше в 20 ТИК и 215 УИК в марте-мае 2020 года уйдет 60 млн 500 тыс сомов.

На выборы депутатов в 386 местных кенешах в 47 ТИК и 1785 УИК в декабре 2020 года было запланировано 386 млн 100 тыс сомов.

Кроме того, 9 млн 400 тыс заложено на расходы, связанные с реализацией плана мер Стратегии совершенствования законодательства о выборах и некоторых Законов, принятых в реализацию Стратегии.

Однако, отмечают в Минфине, в бюджете ЦИК КР на 2020 год расходы на выборы уменьшены на сумму 386 млн 100 тыс сомов и составляют к настоящему времени 828 млн 200 тыс сомов.

Сокращение расходов произошло из-за того, что выборы депутатов местных кенешей, срок которых истекает в декабре 2020 года, в соответствие с изменениями в закон о выборах, внесенными в 2019 году) переносятся на апрель 2021 года.

В частности, статья 4 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей" в редакции Закона КР от 08.08.2019 года № 117 гласит, что в случае если срок, на который были избраны депутаты местных кенешей, истекает в период с 1 по 31 декабря, то следующие выборы проводятся во второе воскресенье апреля, следующего за годом, в котором истекает указанный срок.

Справочно:

- на выборы депутатов Жогорку Кенеша КР в 2015 году фактические расходы с учетом применения биометрической базы данных граждан Кыргызской Республики составили 944 млн 500 тыс сомов.

В том числе расходы ЦИК КР – 568 млн 400 тыс сомов, ГРС – 376 млн 100 тыс сомов.

- на выборы президента КР в 2017 году фактические расходы составили 724 млн 700 тыс сомов. В том числе расходы ЦИК КР – 621 млн 700 тыс сомов, ГРС – 103 млн сомов.

В Минфине сообщают, что значительный рост расходов на выборы с 2015 года обусловлен расходами на мероприятия по разработке и применению в выборном процессе биометрической базы данных граждан КР. В том числе учтены расходы на закупку биометрического оборудования (полномочия ГРС при ПКР), оборудование автоматически считывающих урн (полномочия ЦИК КР), обучение операторов работе с данным оборудованием, транспортировку оборудования на избирательные участки республики и оплату труда операторов, IT-специалистов на период выборов.


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URL: https://www.vb.kg/382392
Теги:
бюджет, выборы, местный кенеш, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш, Министерство финансов
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