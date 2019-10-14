Синьцзян собственными глазами: Факты о "зверствах" не подтвердились

Пятнадцать иностранных журналистов из разных стран побывали в городах Синьцзян–Уйгурского автономного района, о котором западная пресса пишет, как об отсталом регионе, где нарушаются права национальных меньшинств и люди живут в страхе. Я увидела иной Синьцзян - богатый, интенсивно развивающийся, открытый.

Не уехали! Живут

Первый город, откуда начался наш пресс–тур по Синьцзяну, был Аксу. Кстати, он граничит с нашим Ак–Суйским районом Иссык–Кульской области. И живут в нем и кыргызы, и казахи, и уйгуры. Вообще Синьцзян - не традиционный Китай. СУАР - многонациональный регион. Но велико стремление его жителей независимо от национальности благоустроить свой суровый край. Одна Такла–Макан чего стоит!

Много лет жители Аксу страдали от песчаных и пыльных бурь, которые неслись на них из сердца пустыни как испытание. Жить в желтой мгле было практически невозможно. Легче бросить все и переехать. Но нет! Жители свой город покидать отказались и в этой битве с пустыней выиграли!

Чтобы избавиться от песчаного засилья, был запущен проект по озеленению города - "Кэкэя". В переводе с уйгурского языка это слово означает "овраги с зеленой растительностью". Раньше город на самом деле окружали глубокие овраги. При выезде замечаем один из таких. В нем растут кусты, трава и какие–то хилые деревца. Защитить город от песка и пыли, разумеется, они не могут. Кстати, тот овраг был единственным, который остался нетронутым, как напоминание аксуйцам о том, какой местность была тут раньше. Все остальные проемы земли выравнены, облагорожены густой растительностью.

С пустыней боролись лет двадцать. Как это было сложно, говорят старожилы и архивы музея. Непросто далась победа. Но зато в октябре 2008 года Аксу стал первым среди населенных пунктов на северо–западе Китая, получившим звание "Национальный лесной город". У входа в городской музей лежит большая книга, в которой гости оставляют свои пожелания. Написали и мы: "Зеленеть и расцветать!".

Несмотря на свою древнюю историю, которая насчитывает более двух тысяч лет, Аксу достаточно современный город. Здесь проживают более 600 тысяч человек. В городе множество торгово–развлекательных центров, гостиниц, ресторанов и кафе со всевозможной кухней, в том числе и национальной, уйгурской. Все это делает отдых гостей города комфортным и разнообразным.

Еще Аксу со времени Великого Шелкового пути славился изделиями из драгоценных камней.

Парк... на болоте

Дальше наш маршрут пролегал в экологический парк, расположенный на пустынных ранее землях. В Синьцзяне знают, что экология - это такое же богатство, как золото и серебро. И с этим трудно поспорить. В парке горожане разбили огромный яблоневый сад, в котором выращивают самые вкусные в Китае яблоки. А ведь раньше, как мы убедились, тут была полупустыня.

Теперь здесь персики, орехи, финики, арбузы, дыни, виноград, гроздья которого свешивались над столами, где были разложены для угощения гостей дары природы. Кстати, каждая виноградная кисть аккуратно обернута в бумагу. Как оказалось, от птиц, чтобы не поклевали.

А жители уезда Вэнсу, что в пригороде Аксу, создали парк... на болоте, который привлекает сейчас немало туристов, как иностранных, так и местных. И посмотреть есть на что! Огромная территория из нескольких озер, разнообразие цветов, деревьев и кустарников - всего 140 видов различных растений. И представляете, целое озеро цветущих лотосов! И туристы, конечно, не упустили возможность сфотографировать эту красоту. Толпы выстраивались возле завораживающего зрелища.

Парк считается самым крупным на территории южного Синьцзяна. Он занимает площадь 120 освоенных гектаров, в том числе болотных! Все есть в этой зоне отдыха, кроме... фонарей. Нам пояснили, что в этой местности гнездится много птиц разных видов, и, чтобы создать для пернатых наиболее естественные условия, вечерами тут не включают свет и не принимают посетителей. Такому отношению к окружающей среде можно только позавидовать. У нас не умеют ценить и беречь природные богатства.

Открывая границы

Гигантские объемы экспорта и импорта проходят через транспортную инфраструктуру Кашгара, который граничит с нашим городом Ош, до которого рукой подать. Без использования передовых методов таможенного контроля и мощной логистики было бы невозможно своевременно принять и обработать тысячи тонн груза. Кашгар, как пограничный город, в этом мы убедились, побывав на таможне, отлично с этой ношей справляется.

В Кашгаре журналистская братия побывала и в так называемой бондовой зоне - специально выделенной территории с особым налоговым и таможенным статусом, через которую проходят тонны грузов, в том числе в Кыргызстан и обратно. Как отметили ее сотрудники, из Кыргызстана в Кашгар уже поступает мед, который пользуется спросом во всех регионах.

Не только дарами природы богат СУАР. В нем отлично развита и текстильная промышленность. Синьцзян считается хлопковой житницей Китая. На Кашгарском текстильном предприятии рассказали, что у них установлено самое передовое оборудование в Китае. По конкурентоспособности завод занимает одно из первых мест в стране. В цехах работников немного, можно даже сказать, единицы: основной процесс выполняют машины.

В гостях

Удалось побывать и в нескольких деревнях, где в основном живут уйгуры. Хорошо, надо сказать, живут. Государство выделяет средства на строительство новых домов, ремонт уже имеющихся, создает рабочие места, улучшает инфраструктуру.

В одной из таких деревень - Иганьци - нас ждала в гости семья Маммада Мухаммада. Глава семейства рассказал, что в их деревне у многих жителей есть свой бизнес. Он, например, занимается изготовлением мебели и покраской старых шкафов и табуретов. Может смастерить все, что угодно, и от клиентов нет отбоя.

Добротную мебель для себя хозяин дома, конечно, тоже сделал сам. На столе - вышитая белая скатерть, в комнате вышитые подушки. Это уже супруга постаралась. Хозяева потчевали нас чаем с лепешками и санзой, которые приготовили сами, а также фруктами со своего сада. Журналисты предположили, что такой богатый стол супруги накрывают по особым случаям, но они уверяют, что такое изобилие каждый день.

Живут они сейчас с маленькими внуками и младшей дочерью, старшие дети - семейные, уехали в большие города на заработки. Хотя и в самом поселке нужны рабочие руки. Здесь, например, есть большой швейный цех, где работают десятки женщин. Шьют нарядные платья, пиджаки, юбки и блузки. Часто даже получают большие заказы из других городов. В тот день, когда мы заглянули к ним, они как раз выполняли один из них. И разговаривать швеям было некогда.

Маммад Мухаммад и его жена рассказывают, что живут в этом доме много лет, а раньше в этой же деревне жили их родители, а потому уезжать отсюда не собираются. Но старенький дом требовал капитального ремонта, на который и были выделены средства государством. Сейчас дом стал еще лучше, чем был раньше.

- У наших соседей тоже жилье отремонтировали. Кому–то даже достроили второй этаж, кому–то помогли залатать крышу. И так во всей деревне, что теперь никто никуда переезжать не собирается. В деревне жизнь совсем не плоха, работа есть, это главное, - говорит хозяин дома. - С проектом по улучшению условий у нас обновилась инфраструктура. Есть детский сад и школа. Что еще нужно? Когда ты ни в чем не нуждаешься, это и есть счастье.

Из соседних домов тоже вышли люди, приглашая нас заглянуть и к ним, каждому хотелось показать свой дом. И когда мы собирались уже уезжать, обратили внимание на крытую сцену. Оказывается, по выходным и праздникам жители устраивают на ней концерты.