Пенсионер из Ак-Тюза планирует провести в Бишкеке двухдневный митинг

Житель села Ак-Тюз Кеминского района Чуйской области Калдыбек Суранчиев намерен провести двухдневный митинг перед зданием Жогорку Кенеша. Соответствующее обращение он направил мэру Бишкека Азизу Суракматову.

Как рассказал VB.KG сам Суранчиев, он планирует мирную акцию на площади Ала-Тоо 16-18 октября с 10.00 до 13.00 часов. В ней должны принять участие 5-10 человек.

На повестке такие вопросы, как "Быть ли нашему Кыргызстану в ближайшие десятилетия туристическим Клондайком в Средней Азии", "Кто и что угрожает нашей жемчужине – озеру Иссык-Куль" и "Можно ли в нашем государстве развить малый и средний бизнес".

- Я прекрасно понимаю и осознаю, что своей мирной акцией (если, конечно, мне позволят провести ее) несу определенную ответственность, чреватую для меня всевозможными последствиями, т.е. быть "побитым" и гонимым за свою прямолинейную открытость. Но тем не менее, я обыкновенный пенсионер решился на этот шаг, чтобы быть услышанным нашим обществом, депутатами парламента, руководством страны, и надеюсь, что они обратят на это внимание, - написал он в обращении.

В ходе митинга Калдыбек Суранчиев хотел бы поделиться видение того, как правильно развивать туризм в Кыргызстане, прививать любовь к родине и природе молодому поколению и прочее.

С целью идеологического воспитания маленьких граждан он предлагает размещать на биллбордах столицы не коммерческие предложения, а актуальные патриотические лозунги. К примеру, "Экономика и благосостояние нашего государства зависит от сплоченности и единства нашего многонационального народа, не нужно делиться на "южных" и "северных", и это будет сила нашего государства", "Справедливость и милосердие – это высшее сознание человечества".

В момент публикации материала стало известно со слов Суранчиева, что ему позвонили из мэрии столицы и разрешили провести мирный митинг.