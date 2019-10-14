Адвокаты Атамбаева будут просить суд проводить заседания без него

Адвокаты экс-президента Алмазбека Атамбаева намерены заявить ходатайство о проведении предварительных слушаний без своего подзащитного. Об этом журналистам сообщил один из защитников бывшего президента Замир Жоошев.

- Судебные органы выполняют команду власти осудить Алмазбека Атамбаева любыми путями, в том числе нарушая действующее законодательство. И в этом он не намерен потакать властям, он выражает свой бойкот и недовольство путём отсутствия, - сказал Жоошев.

Он отметил, что заседания по избранию меры пресечения Атамбаева проходили в здании ГКНБ, что является грубым нарушением УПК.

- Если суд допустил это нарушение, пусть пойдёт на ещё одно, - прокомментировал адвокат намерение попросить суд провести предварительное слушание без Атамбаева.

Напомним, завершилось расследование по делу криминального авторитета Азиза Батукаева, которого отпустили из колонии под предлогом болезни. В этот же день он покинул страну и до сих пор находится на территории России. По этому делу кроме Атамбаева проходят ещё 18 подозреваемых из числа медиков и экс-чиновников. Из них 14 заключили сделку со следствием, признав свою вину.

Суд не может приступить к рассмотрению дела из-за отказа бывшего президента покидать камеру для участия в заседаниях.