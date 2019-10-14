Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Адвокаты Атамбаева будут просить суд проводить заседания без него

286  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Адвокаты экс-президента Алмазбека Атамбаева намерены заявить ходатайство о проведении предварительных слушаний без своего подзащитного. Об этом журналистам сообщил один из защитников бывшего президента Замир Жоошев.

- Судебные органы выполняют команду власти осудить Алмазбека Атамбаева любыми путями, в том числе нарушая действующее законодательство. И в этом он не намерен потакать властям, он выражает свой бойкот и недовольство путём отсутствия, - сказал Жоошев.

Он отметил, что заседания по избранию меры пресечения Атамбаева проходили в здании ГКНБ, что является грубым нарушением УПК.

- Если суд допустил это нарушение, пусть пойдёт на ещё одно, - прокомментировал адвокат намерение попросить суд провести предварительное слушание без Атамбаева.

Напомним, завершилось расследование по делу криминального авторитета Азиза Батукаева, которого отпустили из колонии под предлогом болезни. В этот же день он покинул страну и до сих пор находится на территории России. По этому делу кроме Атамбаева проходят ещё 18 подозреваемых из числа медиков и экс-чиновников. Из них 14 заключили сделку со следствием, признав свою вину.

Суд не может приступить к рассмотрению дела из-за отказа бывшего президента покидать камеру для участия в заседаниях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382397
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, суд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  