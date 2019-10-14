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Зарплата Раисы Атамбаевой под арестом - адвокат

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- Екатерина Улитина
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На все имущество бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева наложен арест. Об этом журналистам заявил адвокат экс-президента Сергей Слесарев.

- На каждую вещь Алмазбека Атамбаева наложен арест, вплоть до зарплатной карточки его жены, - сказал Сергей Слесарев.

Он подчеркивает, что данные действия являются незаконными, так как не только бывший президент, но и его собственность должны находится под охраной и являться неприкосновенными.

Напомним, сегодня в Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться предварительное слушание по делу Азиза Батукаева, где Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым. Процесс отложен из-за отказа бывшего президента выходить из камеры для явки в суд.


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URL: https://www.vb.kg/382400
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, суд, Сергей Слесарев
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