Зарплата Раисы Атамбаевой под арестом - адвокат

На все имущество бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева наложен арест. Об этом журналистам заявил адвокат экс-президента Сергей Слесарев.

- На каждую вещь Алмазбека Атамбаева наложен арест, вплоть до зарплатной карточки его жены, - сказал Сергей Слесарев.

Он подчеркивает, что данные действия являются незаконными, так как не только бывший президент, но и его собственность должны находится под охраной и являться неприкосновенными.

Напомним, сегодня в Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться предварительное слушание по делу Азиза Батукаева, где Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым. Процесс отложен из-за отказа бывшего президента выходить из камеры для явки в суд.