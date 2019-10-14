Суд по делу Атамбаева вновь отложен

Предварительное слушание по делу, где обвиняемым проходит экс-президент Алмазбек Атамбаев вновь отложено из-за отказа бывшего президента явится на заседание. Об этом сообщила представитель Первомайского суда.

- Суд обязал ГСИН обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на следующее заседание, - отметили в райсуде.

Кроме того, представитель суда отметила, что предварительные заседания могут пройти без участия экс-Президента, если он напишет заявление. В случае отказа решение о проведении заседаний примет суд.

Напомним, в Первомайском районном суде Бишкека должен начаться суд по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Подсудимыми выступает 19 человек, в том числе экс-президент Атамбаев. 14 обвиняемых заключили сделку со следствием, признав вину.

Атамбаев в знак протеста отказывается посещать заседания.