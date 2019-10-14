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Член ОПГ избил и изнасиловал 16-летнюю девушку

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- Екатерина Улитина
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Член ОПГ Казак, которого на прошлой неделе арестовали за избиение мужчины в ресторане города Оша, стал подозреваемым еще по одному уголовному преступлению.

По данным УВД города Оша, после задержания У.М., по кличке Казак, раньше его звали Эрнис Казаков, в милицию обратился отец 16-летней девушки. Он рассказал, что его дочь 6 октября, возвращалась домой. К ней подъехал подозреваемый на своем автомобиле "Тойота Камри" и предложил подвезти. Когда девушка села в машину от отвез ее в поле, где избил, а потом изнасиловал.

В настоящее время подозреваемый, по решению суда, арестован. Расследование продолжается.

Отметим, У.М. Судим не менее 10 раз, первый срок получил будучи несовершеннолетним.

УВД Оша просит граждан, которые пострадали от действий члена ОПГ обращаться в службу криминальной милиции по телефону: 03222-2-46-78.


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URL: https://www.vb.kg/382404
Теги:
изнасилование, несовершеннолетние, ОПГ, Ош, Кыргызстан, УВД
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