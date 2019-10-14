Сторонники Арстан Алая потребовали отставки президента Жээнбекова

В субботу, 12 октября, у здания Жогорку Кенеша прошел митинг за отставку действующего президента Сооронбая Жээнбеков. Соответствующее видео, уже смонтированное, появилось в соцсетях.

В акции протеста участвовали порядка 20 человек, в основном женщины. Из ролика ясно, что это сторонники Арстан Алая, он же Арстанбек Абдылдаев - общественный деятель, известный своим высказыванием "зима не будет". Он, к слову, недавно заявил журналистам, что в 2020 году уже назначен от Вселенной быть президентом Кыргызстана.

Участники митинга держали в руках плакаты с такими лозунгами, как: "Сооронбай Жээнбеков не в силах править кыргызским народом и спасти человечество. Он не знает требования Вселенной в 21 веке. Поэтому он должен уйти в отставку мирным путем, не мучая народ и себя", "Политики со старыми понятиями привели нас к кризису, в тупик. Мы требуем ихнюю отставку!" (Орфография и стилистика сохранены – ред.).

Акция протеста, по всей видимости, была несанкционированной, поэтому сотрудники милиции разогнали протестующих.

В пресс-службе ГУВД Бишкека пообещали VB.KG позже дать комментарии по этой ситуации.