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В КР для начинающих водителей ввели новый знак

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- ВБ
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В отделе информационного обеспечения аппарата кабмина сообщили, что в правила дорожного движения Кыргызстана внесены два новых знака - "Начинающий водитель" и "Таксомотор".

По его данным, эти знаки прошли апробацию в зарубежных странах и показали положительные результаты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Знак "Начинающий водитель" представляет собой желтый квадрат с черным восклицательным знаком в центре. Он крепится на заднее стекло автомобиля. Использовать его должны водители со стажем менее двух лет.

Знак "Таксомотор" выглядит как прямоугольник из пяти и более квадратов черно–белого цвета, расположенных в шахматном порядке в два ряда или более. Допускается нанесение надписи "Такси" на кузове (кабине) авто и (или) опознавательном фонаре на нескольких языках.

В правительстве уверены, что введение знака "Таксомотор (такси)" приведет к единому порядку таксомоторный парк. Кроме того, это будет способствовать реализации и исполнению нормативных актов в части коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов.

"Введение знака "Начинающий водитель" помогает молодым водителям при вождении транспортного средства и спасает их от неприятностей на автодорогах Кыргызстана. Например, в случае внесения настоящего знака водитель будет соблюдать безопасную дистанцию - интервал к транспортному средству с данным знаком, а зачастую будет уступать дорогу при выезде. Кроме того, будет гармонизировано законодательство республики с законодательством стран - участниц ЕАЭС, в частности техническим регламентом "О безопасности колесных транспортных средств", - подчеркнули в кабмине.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/382414
Теги:
дороги, правительство, Кыргызстан, такси
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