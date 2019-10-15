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Милиция обнаружила схрон ворованных пылесосов и компьютеров (фото)

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- Екатерина Улитина
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В августе в ГУВД Чуйской области обратился житель села Селекционное Сокулукского района, который написал заявление, что неизвестные лица проникли в дом и похитили деньги, золотые украшения и мобильные телефоны.

Для раскрытия данного преступления сотрудниками милиции проводились все необходимые следственные и оперативные мероприятия. По результатам которых сотрудниками СКМ ОВД Сокулукского района было установлено, что один из украденных сотовых телефонов периодически включался. Оперативникам удалось установить личности и адреса людей, которые пользовались краденным телефоном.

7 сентября сотрудники ОВД Сокулукского района провели обыск в одном из домов Бишкека. В ходе которого изъяли ноутбуки, плазменные телевизоры, сканеры, пылесосы , компьютерные принадлежности, шубы и дубленки.

Для исключения версии следствия краж вышеуказанных предметов и вещей органы внутренних дел Сокулукского района обращается к гражданам владеющих информацией о вышеуказанных изъятых предметах и вещей сообщить по следующим номерам: дежурная часть ОВД Сокулукского района 0312 60 75 67, 03134 5 33 80, 0700 11 31 76, 0700520305.

В настоящее время по 6 изъятым предметам найдены владельцы, но не смотря на это остальные изъятые предметы и вещи остаются не опознанными в связи с чем ОВД Сокулукского района вновь обращается к гражданам для помощи в опознании ниже указанных предметов и вещей.


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URL: https://www.vb.kg/382420
Теги:
кража, Чуйская область, расследование, УВД
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