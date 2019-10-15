Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жуткое состояние национализированных пансионатов на Иссык-Куле

2702  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Эльвира Сурабалдиева показала как выглядят пансионаты, которые в разные годы национализировало государство. Фотографии она опубликовала в своем микроблоге в Твиттере.

Сурабалдиева пояснила, что в эти дни на Иссык-Куле проходит выездное заседание депутатов.

- Национализированные пансионаты, точнее их фактическое состояние - жуткое. При этом еще и мудрят с доходами. Побывали в Золотых песках, Витязь, Рохат и в других. Государство добивает, а чиновники высасывают последнее, - прокомментировала снимки Эльвира Сурабалдиева.

Пансионат "Витязь" был национализирован после революции в 2010 году.

Пансионат "Золотые пески" на ряду еще с тремя пансионатами "Дилором", "Рохат-НБУ" и "Бустон" принадлежали Узбекистану. При этом "Дилоромом" владело не государство, а частное лицо из Узбекистана. В 2016 году правительство Кыргызстана приняло решение забрать пансионаты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382424
Теги:
Иссык-Кульская область, национализация, Кыргызстан, пансионат, Эльвира Сурабалдиева, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  