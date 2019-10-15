Жуткое состояние национализированных пансионатов на Иссык-Куле

Депутат Эльвира Сурабалдиева показала как выглядят пансионаты, которые в разные годы национализировало государство. Фотографии она опубликовала в своем микроблоге в Твиттере.

Сурабалдиева пояснила, что в эти дни на Иссык-Куле проходит выездное заседание депутатов.

- Национализированные пансионаты, точнее их фактическое состояние - жуткое. При этом еще и мудрят с доходами. Побывали в Золотых песках, Витязь, Рохат и в других. Государство добивает, а чиновники высасывают последнее, - прокомментировала снимки Эльвира Сурабалдиева.

Пансионат "Витязь" был национализирован после революции в 2010 году.

Пансионат "Золотые пески" на ряду еще с тремя пансионатами "Дилором", "Рохат-НБУ" и "Бустон" принадлежали Узбекистану. При этом "Дилоромом" владело не государство, а частное лицо из Узбекистана. В 2016 году правительство Кыргызстана приняло решение забрать пансионаты.