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В Бишкеке сняли на видео пьяного водителя маршрутки (видео)

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- Бакыт Стамов
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В Бишкеке водитель маршрутного бусика №227 вел автомобиль в пьяном состоянии. Соответствующее видео опубликовало издание "Элдик Медиа".

По данным СМИ, видео было снято читателями 11 октября.

На кадрах видно, как одна из пассажирок комментируют вид, как ей показалось, нетрезвого водителя.

- Сегодня 11 октября, 19.30 вечера. Водитель маршрутки находится в нетрезвом состоянии, - сказала она.

Сам водитель отреагировал репликой: "Все нормально!".

- Как нормально! Постыдились бы! Вы пьяны, - ответила она ему.


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URL: https://www.vb.kg/382431
Теги:
алкоголь, маршрутки, нарушения, Бишкек
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