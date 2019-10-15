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Узбекистанцы потребляют меньше всех электроэнергии после Кыргызстана

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- ВБ
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Как следует из информации Минэкономпрома Узбекистана, за 2018 год общее производство электроэнергии в республике составило 62,2 млрд кВт⋅ч, среднегодовая загруженность электростанций составляет 70-72%. Объем производства электроэнергии составляет 1 838 кВт⋅ч на человека, что является вторым наименьшим показателем в странах СНГ после Кыргызстана (1 375). Об этом сообщается на сайте nuz.uz.

Для сравнения можно отметить, что данный показатель в Российской Федерации составляет 7 245, Казахстане 5 405, Таджикистане более 2 000 кВт⋅ч на человека.

Доля морально устаревших основных фондов (используемых более 30 лет) в системе АО "Узбекэнерго" составляет 62,4%. В процессе распределения среднегодовая потеря электроэнергии при передаче потребителям составляет 16% к общему объему.

Добыча природного газа в прошлом году составила 63 млрд куб. метров (запасы природного газа 1,8 трлн куб.м., из которого 57,7% принадлежит АО "Узбекнефтегаз" и 42,3% иностранным компаниям).

Основная часть запасов природного газа находится в Бухарском-Хивинском регионе, на долю которого приходится 65,8% общего объема запасов.

Доля магистральных газопроводов (МГ) подлежащих реконструкции (возраст от 20 лет и выше) составляет 73,7%, при этом доля МГ подлежащих реконструкции в скором времени (возраст от 13 до 20 лет) составляет 14,2%, доля газораспределительных станций (ГРС) подлежащих реконструкции (возраст от 20 лет и выше) составляет 51,5%, при этом доля ГРС, подлежащих реконструкции в скором времени (возраст от 10 до 20 лет), составляет 24,2%.

В среднем в год добывается около 750 тыс тонн нефти (69 месторождений) и 2 млн тонн газового конденсата при годовой потребности 7-8 млн тонн жидких углеводородов. При этом, по данным Всемирного банка в республике имеются около 590 млн баррелей (80,5 млн тонн) запасов нефти.

В республике действуют 2 крупных и 2 малых нефтеперерабатывающих заводов с общей годовой мощностью 9 317 тыс тонн, со средним уровнем загруженности мощностей 34,2%. В среднем в год добывается около 4 млн тонн угля, при запасах 3 млрд тонн.

Иными словами, энергетическая отрасль на сегодняшний день не полностью использует свой потенциал, имеется дефицит в покрытии потребностей республики и близлежащих регионов. Отсутствует налаженный эффективный опыт управления государственными активами в данной сфере. Почти все предприятия с государственной долей собственности в сфере являются громоздкими и управляются для решения сиюминутных проблем и задач. Перспективное развитие предприятий планируется административными методами без учета рыночных навыков.

Основной целью развития энергетической отрасли является повышение уровня обеспеченности промышленных предприятий и населения электрической и тепловой энергией, природным газом, развитие транспортной и инженерной сетей, логистики и связи с применением инновационных решений в данном направлении, а также снижение себестоимости производства энергии, ее доступность для субъектов предпринимательства.

Прогнозируемое потребление электроэнергии в экономике к 2030 году увеличится в 1,8 раза, природного газа - 1,7 раза, а потребление ГСМ - в 2,1 раза.

В рамках Концепции до 2030 года предусматривается увеличить производство электроэнергии до 117,2 млрд кВт⋅ч (рост в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом), в том числе за счет альтернативных топлив и источников энергии до 30%, при снижении себестоимости на 6%, снижение природного газа на 30%.

Об этом говорится в обсуждаемой Концепции комплексного социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года.

Автор: В. Новиков


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URL: https://www.vb.kg/382435
Теги:
Узбекистан, энергоэффективность, Кыргызстан, расходы, Электрические станции
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