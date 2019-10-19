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ЧМ - 2022: Кыргызстан стал главным претендентом на второе место в группе

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Сборная Кыргызстана продолжает играть в квалификационном раунде к ЧМ-2022, в надежде пройти в третий раунд отборочного турнира и побороться за путевки в Катар. Проект Bet On Mobile оценил шансы главной футбольной команды Кыргызстана успешно пройти квалификацию в компании Японии, Монголии, Таджикистана и Мьянмы.

В ноябре – матчи с Японией и Таджикистаном

Сборная Кыргызстана под руководством российского тренера Александра Крестинина начала отборочный турнир к ЧМ-2022 в группе F с выездного поражения в Душанбе от сборной Таджикистана. Затем были победы над Мьянмой и Монголией.

19 ноября у сборной Кыргызстана будет возможность взять реванш у одного из главных конкурентов в Бишкеке. Но до того команда сыграет дома с Японией.

По регламенту турнира победитель отборочной группы на втором этапе квалификации автоматически получает путевку в третий раунд, а вот второе место может дать такой шанс в случае, если показатели команды, оказавшейся на второй ступеньке, будут лучше, чем у вторых мест других групп. Сейчас именно на второе место нацелены футболисты Кыргызстана, а также команды Монголии и Таджикистана, так как очевидно, что у сборной Японии не возникнет проблем с тем, чтобы завоевать первое место в группе.

Сборная Таджикистана стартовала с двух побед, обыграв Кыргызстан и Монголию, но затем предсказуемо уступила Японии.

Фавориты – Япония и Таджикистан

Букмекерская контора 1xBet на сегодня считает, что у Таджикистана и Кыргызстана примерно равные шансы на второе место в группе. Хотя до октябрьских матчей квалификации Таджикистан котировался фаворитом. Уверенные победы позволили переломить мнение букмекеров. Теперь судьба второй строчки определится в очном матче 19 ноября. Для сборной Кыргызстану важно выиграть с разницей в два гола и больше, так как гостевой матч была проигран 0:1 и разница голов в личных встречах может иметь решающее значение.

В рейтинге ФИФА сборная Кыргызстана занимает 97-ю позицию, Таджикистан на 115-й строке.

Первенство Японии в группе у букмекеров сомнений не вызывает.


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URL: https://www.vb.kg/382437
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