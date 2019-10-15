Суд по делу Батукаева начнется без участия Алмазбека Атамбаева

Предварительные слушания по делу об освобождении Азиз Батукаева пройдут без участия экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом журналистам сообщил Сергей Слесарев.

Он добавил, что бывший президент подписал заявление об отказе от участия в предварительных слушаниях по делу, где он является подсудимым.

Ранее Слесарев сообщал, что отказ Атамбаева от участия в судебных заседаниях является выражением протеста.

В настоящее время в заседании объявлен перерыв на 30 минут. Судья решает вопрос о засекречивании процесса.

- Заседание началось с того, что суд попытался взять со всех участников процесса, в том числе с адвокатов подписку о неразглашении. Мы выступаем против, так как закона регулирующего это нет, - говорит Слесарев.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев является подсудимым по делу об освобождении Азиза Батукаева.