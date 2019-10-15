Мамасалиев: Фарид Ниязов, вам уже не удастся ввести в заблуждение общество!

Член Государственной комиссии по изучению причин событий в Кой-Таше, экс-депутат Алишер Мамасалиев ответил на заявление экс-главы аппарата президента Фарида Ниязова. Свой ответ ему политик опубликовал на своей странице в соцсети.

По его словам, Фарид Ниязов, как один из самых приближенных людей Атамбаева и как главный идеолог всех политических проектов бывшего президента, Атамбаева, также несет ответственность за события 7-8 августа.

"Как член государственной комиссии по изучению причин событий 7-8 августа в селе Кой-Таш я на время деятельности комиссии ограничил себя в комментариях в публичном пространстве, но обращение Фарида Ниязова, адресованное госкомиссии и опубликованное в СМИ, не дает мне права не отреагировать на него.

Первое, что бросается в глаза, читая обращение Фарида Ниязова, так это полное отрицание своей личной ответственности и хоть какого-то раскаяния за произошедшие трагические события 7-8 августа в доме Атамбаева. Напротив, он молит бога о том, чтобы ответственность понесли как он пишет "реальные виновники произошедшего". Это, наверное, впервые когда Фарид Ниязов публично обращается за справедливостью к Богу, поскольку до этого, когда возбуждались уголовные дела в отношении политических оппонентов его шефа Алмазбека Атамбаева, он будучи руководителем президентского аппарата всегда ссылался на "справедливое" решения суда.

Хотя следствие в отношении Фарида Ниязова и Алмазбека Атамбаева по событиям в Кой-Таше еще не закончено, он уже поспешил назвать их абсурдными и надуманными.

Далее Ф.Ниязов перечисляет вопросы, которые по его мнению для него остаются без ответа.

Спешу сообщить ему, что согласно постановлению Жогорку Кенеша КР от 08.08.2019 года - следствием по событиям в Кой-Таше занимается МВД КР и Военная прокуратура, а вот что касается правовой оценки действиям правоохранительных органов 7 августа в селе Кой-Таш, то это поручено провести Генеральной прокуратуре КР.

Вопрос, "кто спасал сотрудников спецназа "Альфа?" из уст Фарида Ниязова звучит циничным и прямо скажем издевательски, поскольку я напомню, что после захвата и обезоруживания сотрудников "Альфы" в доме Атамбаева именно Фарид Ниязов утром 8 августа через видеообращение лично заявил, что сотрудников "Альфы" удерживают, чтобы вести переговоры с властью. Как это не назвать - если не захват заложников?

Далее Фарид Ниязов задается вопросом, почему они удержали 7 августа людей от похода людей в Бишкек? И тут же сам дает ответ, что они не хотели кровопролития и стремились к миру. И это не правда... на тот момент кровь уже пролилась, и уже был застрелен командир спецназа Альфы Ниязбеков Улан и тяжело ранен в голову начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов.

И если бы действия сторонников А.Атамбаева действительно носили мирный и конструктивный характер тогда в чем заключалась цель, попытки провести массовые беспорядки в Бишкеке на площади Ала-Тоо вечером 8 августа?

Пока еще не закончилось само следствие по событиям 7-8 августа и не завершена деятельность госкомиссии по Кой-Ташу, к сожалению я не могу ссылаться на свидетельские показания непосредственных участников тех трагических событий. Но одно я могу сказать однозначно, Фарид Абилезимович, вам уже не удастся, как вы это умело раньше делали - ввести в заблуждение общественность через манипулирование информацией в СМИ. Вы как один из самых приближенных людей Атамбаева и как главный идеолог всех политических проектов бывшего президента Атамбаева несете солидарную ответственность не только за события 7-8 августа, но и за те нелегитимные политические решения, которые Атамбаев реализовал как президент КР за последние пять лет", - написал Мамасалиев.