Раим Матраимов. Кыргызская версия Дональда Трампа?

Нынешний американский президент Дональд Трамп – лидер среди глав США по числу компроматов и негативных оценок со стороны оппонентов в лице Демократической партии. Демократы сразу же занялись расследованиями против Трампа. "Хотя всем ясно, что никакого "сговора" с Кремлём у его предвыборной команды в 2016 году не было", заявляют мировые аналитики.

Конечно, непредсказуемость Трампа играет свою роль, однако большинство нынешних американских действий на международной арене лишь хорошо продуманные политтехнологические приемы целой команды специалистов-оппонентов. А значит, подобное полоскание белья американского президента и его семьи в дальнейшем продолжится. И это вовсе не говорит о том, что Трамп плохой лидер нации. Напротив, накал политической борьбы придает ему определенные очки перед частью электората. Ведь нравится всем избирателям однозначно невозможно.

Политика Кыргызстана в настоящий момент тоже напоминает американскую. По крайней мере, по уровню сливов, компромата и полоскания грязного белья. Усилилась она после задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Но, самое интересное, направлена она лишь на одного человека – бывшего главы Государственной таможенной службы Раима Матраимова. В интернете развернулась целая кампания против него и его семьи. Его обвиняют в коррупции, подкупе политиков и СМИ, называют "серым кардиналом" власти. Вот только, несмотря на потуги, найти доказательства его вины, как, в принципе, и в случае Трампа, пока ни у кого не получается. И это при немалых силах, брошенных на травлю Раима Матраимова.

Причем, негатив в сторону экс-главы таможни исходит в целом от бывших соратников и поддерживающих политику президента Атамбаева. Вот только последние явно забывают, указывая на многочисленные недостатки, что Матраимов пришел к власти вовсе не при нынешнем главе КР, а начал свою деятельность и сколотил состояние как раз-таки при Алмазбеке Атамбаеве. То есть, пытаясь, скомпрометировать власть, они по сути, подставляют себя.

Недавно социальные сети разорвало видео празднования день рождения ближайшего племянницы бывшего чиновника. Примечательно, что подобное торжество отдельных депутатов ЖК, по своему уровню ничем не уступающее матраимовскому, подобного общественного резонанса и травли со стороны отдельных лиц явно не вызывает. В случае же Раима под удар попадают и родственники, и садовники, и даже кошки. И делается "некий особый упор" на причастность Матраимова к каким-то схемам, как, опять же, в ситуации с Трампом.

Примечательно, что отечественные политики, напротив, отмечают, Матраимова, как "не чванящегося, хорошего человека, которого поддерживает народ". А также мецената, помогающего нуждающимся, спортсменам.

- Я удивляюсь тем, кто говорит, что Матраимова надо посадить, не имея при этом конкретных доказательств его вины. Отдельные хапают миллионы, строят рынки, однако не приносят обществу никакой пользы, - заявил весной этого года в интервью радио Maralfm.kg депутат Тазабек Икрамов.

С учетом подобных факторов не исключено, что Раим может повторить судьбу Дональда Трампа. То есть, и в Кыргызстане президентом может стать бывший таможенник, а теперь бизнесмен. И на примере США, как показывают три года правления, это не так уж и плохо, как оказалось.

Отечественные политологи хотя и не исключают подобной возможности, но уверены, вставать у руля политики открыто Раим Матраимов пока не будет. А вот тайно возглавить партию власти - вполне реально. По словам Марса Сариева, тем более, что Кара-Суу является решающим районом на парламентских выборах, как, в принципе, и южный электорат.

- Происходящая атака на Матраимова – это фактически атака на Сооронбая Жээнбекова и действующую власть. Ведь оппоненты понимают, что следующий парламент будет провожать этого президента. При этом, клан Матраимовых обеспечивает избирательный процесс в ЖК и электоральную базу действующей власти. Поэтому, поливание его в социальных сетях – технологический ход, так как юридических оснований и доказательств в отношении экс-главы таможни нет, - отметил VB.KG Сариев.

Политолог напомнил, что голоса кара-сууйцев, коих более 400 тысяч, превышают несколько районов. А значит, легко могут качнуть часу партийных весов в ту или иную сторону.

- Причем, южане будут голосовать консолидировано. Это политическая борьбы. Также вполне вероятен сценарий поддержки Матраимовым той или иной партии. Но вот насколько она будет заинтересована в высвечивании его персоны, сказать трудно. Отрицательный имидж создан, и они вряд ли захотят светиться. Но козырная карта на выборах. Тем более, что он и так неформально является "серым кардиналом" власти, - заключил Марс Сариев.

"Шутки в сторону: мы должны остановить Дональда Трампа", – стращает The Washington Post.

"Мы должны остановить Матраимова", - вторят оппоненты кыргызской власти.

Вот только по сей день ни те и не другие, так и не достигли результатов. А их объекты политических страшилок, напротив, продолжают влиять на политику и набирать очки перед выборами.