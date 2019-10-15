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Суд отказал отпустить Атамбаева из СИЗО

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- Екатерина Улитина
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Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов экс-президента Алмазбека Атамбаева об отмене его меры пресечения. Решение сегодня,15 октября, принял Первомайский Районный суд Бишкека, где проходят предварительные слушания по делу Азиза Батукаева.

Адвокаты бывшего президента намерены заявить другие ходатайства: прекратить уголовное дела по делу Батукаева, рассекретить один том уголовного дела, который засекречен.

В настоящее время суд рассматривает меру пресечения в отношении экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева.

Напомним, по делу об освобождении Азиза Батукаева проходит 19 подозреваемых, в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев. 14 человек заключили сделку со следствием.


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URL: https://www.vb.kg/382449
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, суд, Кыргызстан
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