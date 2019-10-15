Улицу Московскую обещают открыть к 1 ноябрю

Вице-мэр Бишкека по вопросам строительства Уланбек Азыгалиев встретился с советником Канцелярии по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР господином Ли Юе. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, благодаря конструктивному взаимодействию столичного муниципалитета и Канцелярии, особенно господина Ли Юе, китайская сторона выразила готовность провести реконструкцию улицы Московской от проспекта Манаса до Абдрахманова и завершить работы в ближайшее время.

"По всей длине будут замены бордюры и дорожное полотно, в качестве верхнего слоя которого используется щебеночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенной прочностью.

Ремонт дороги проходит за счет остатка средств гранта КНР в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

Отметим, что это первый случай, когда остаток направляется на другие виды работ и не возвращается грантодателю.

Напомним, что подрядчики – китайская корпорация China Road & Bridges Corporation ведут усиленную работу, уже укладывают верхний слой асфальта на отрезке от улицы Панфилова в восточную сторону и сейчас идут в районе бульвара Эркиндик.

Дорогие горожане, водители! Не переживайте! При благоприятных погодных условий все работы будут завершены к 1 ноября этого года.

Мэрия города Бишкек благодарит горожан за терпение, а Посольство КНР в КР в лице господина Ли Юе и корпорацию China Road & Bridges Corporation за плодотворное сотрудничество", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.