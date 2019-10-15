Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Аида Салянова дала показания против Атамбаева

690  0
- Бакыт Стамов, Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-генеральный прокурор Аида Салянова рассказала, что дала показания против экс-президента Алмазбека Аитамбаева. При этом она подчеркнула, что не меняла своих слов с самого начала расследования и придерживается первоначальных показаний.

- Я считаю, что дала показания против Алмазбека Атамбаева. Он сказал мне, что в стране сложная криминальная обстановка и в освобождении Батукаева все законно, он смертельно болен и его нужно отпустить. В Генеральную прокуратуру поступили документы, в них действительно, не было противоречий закону, - говорит Салянова.

Она подчеркивает, что прокуратура не имеет возможности проверять постановления судов и диагнозы врачей.

- Я и мой адвокат будем ходатайствовать перед судом, что моей вины в этом деле нет, - сказала Салянова.

Сейчас процесс по делу освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева находится на стадии предварительных слушаний. Аида Салянова в них не участвует. Однако, проходит в деле в качестве подозреваемой.

Если меня пригласят в суд, я приду и дам показания, - сказала Салянова.

Напомним, всего по делу Азиза Батукаева проходят 19 подозреваемых, в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382456
Теги:
Аида Салянова, Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, Генеральная прокуратура, суд, Кыргызстан, адвокат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  