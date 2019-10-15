Аида Салянова дала показания против Атамбаева

Экс-генеральный прокурор Аида Салянова рассказала, что дала показания против экс-президента Алмазбека Аитамбаева. При этом она подчеркнула, что не меняла своих слов с самого начала расследования и придерживается первоначальных показаний.

- Я считаю, что дала показания против Алмазбека Атамбаева. Он сказал мне, что в стране сложная криминальная обстановка и в освобождении Батукаева все законно, он смертельно болен и его нужно отпустить. В Генеральную прокуратуру поступили документы, в них действительно, не было противоречий закону, - говорит Салянова.

Она подчеркивает, что прокуратура не имеет возможности проверять постановления судов и диагнозы врачей.

- Я и мой адвокат будем ходатайствовать перед судом, что моей вины в этом деле нет, - сказала Салянова.

Сейчас процесс по делу освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева находится на стадии предварительных слушаний. Аида Салянова в них не участвует. Однако, проходит в деле в качестве подозреваемой.

Если меня пригласят в суд, я приду и дам показания, - сказала Салянова.

Напомним, всего по делу Азиза Батукаева проходят 19 подозреваемых, в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев.