Евгения Строкова про Эмиля Макимбетова: Хорошо, что его уволили

Депутат Евгения Строкова запомнилось своим непримиримым противостоянием руководству детского отделения Национального центра онкологии и гематологии. За несколько лет с ее подачи в отделении прошел ряд проверок, а также работала большая депутатская комиссия с участием экспертов.

Каковы итоги этой работы и будет ли народная избранница продолжать бороться за улучшение ситуации в детской онкологии? На этот вопрос согласилась ответить сама Евгения Строкова.

По ее словам, результатом работы стало то, что они добились освобождения с должности завотделения Гульнары Джунушалиевой.

- Это отделение возглавил хоть и не детский врач, но профильный специалист - химиотерапевт, кандидат наук, думаю, он справится. Что касается самой детской онкологии, то там действительно очень сложное положение было. Доказано, что клинический протокол "Москва–Берлин", по которому лечили детей, был исследовательским. Может, он сам и не так плох, но его использовали часто не по назначению. Кроме того, известно, что ведущие клиники за рубежом не принимают детей, которые лечились по этому протоколу. Если говорить в общем, то на смертельно больных детях зарабатывали деньги. Об этом подробно рассказывали родители маленьких пациентов, в том числе на заседании комитета по социальной политике. Только чтобы найти донора, один отец дал на руки Эмилю Макимбетову (врач–онколог, арестованный по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. - Ред.) 10 тысяч долларов. Хорошо, что его уволили.

Наконец, говорит Строкова, по улучшению ситуации в детском отделении онкологии начались подвижки. Расследованием заинтересовался сам президент страны. При этом она напомнила, что в ответ на справку депутатской рабочей группы Министерством здравоохранения была проведена своя проверка, которая не обнаружила никаких проблем.

- Как отметили коллеги, нужно узнать, кто инициировал это разбирательство и участвовал в работе ведомственной комиссии. То, что они сделали, - прямое покрывательство преступления, - заявила депутат.