Гидаят Оруджев: В дипломатии признаю честность и искренность

На этой неделе в Бишкеке состоялось 3–е заседание кыргызско–азербайджанской комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. По его итогам чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев дал интервью нашей газете, ответил также на вопросы, почему торговые отношения между нашими странами оставляют желать лучшего и, конечно, о нагорно–карабахском конфликте.

- На прошедшей встрече было конкретизировано, какие проекты и в каких сферах будут реализовываться. Не хочу сейчас перечислять их, потому что их много и охватывают они большинство сфер экономики и социальной жизни. Главное, есть заинтересованность обеих сторон. А предсказуемость во взаимоотношениях позволяет укреплять контакты между предпринимателями, что создает большие возможности для расширения торговых, гуманитарных связей.

Президенты наших стран Сооронбай Жээнбеков и Ильхам Алиев придают важное значение развитию дружественных отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном на основе взаимного уважения и доверия. Сооронбай Жээнбеков принял первого заместителя премьер–министра Азербайджана, сопредседателя кыргызско–азербайджанской комиссии Ягуба Эюбова. Глава КР во время встречи отметил, что одним из ключевых моментов дальнейшего развития двусторонних отношений является диверсификация экономического сотрудничества, имеющего значительный нереализованный потенциал. А также подчеркнул важность перехода к разработке и практической реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, горнорудной промышленности, образования, медицины и продвижения туристического потенциала.

Вообще расширение, углубление и укрепление сотрудничества между нашими странами во всех сферах - экономической, гуманитарной, дипломатической - приоритетные направления в политике глав наших государств. Поэтому для этого делается очень много. Ровно год назад в Чолпон–Ате состоялась встреча наших президентов - Сооронбая Жээнбекова и Ильхама Алиева в рамках саммита глав тюркоязычных стран. Эта встреча положила новое начало еще более продуктивным контактам между Кыргызстаном и Азербайджаном. И сдвиги в сотрудничестве во всех сферах чувствуются. Это однозначно уже необратимый путь. Этому свидетельство и прошедшее заседание кыргызско–азербайджанской комиссии.

- То есть нет ощутимых трудностей, которые сторонам нужно преодолеть для укрепления отношений?

- Нет, не было никогда и дай, как говорится, бог, нам их миновать вообще. Сотрудничество между нашими братскими странами основывается на уважении, доверии и стремлении к взаимному сближению. Существует, повторяю, и всегда было намерение обоих государств углублять и расширять диалог по всему спектру вопросов, что исходит из традиционных отношений дружбы.

- Господин посол, но, по данным нашего Нацстаткома, пока особой динамики в торгово–экономических отношениях не наблюдается. Почему, на ваш взгляд?

- К большому сожалению, наши страны не используют свой богатый экономический потенциал. Но и на встрече в Чолпон–Ате президенты коснулись этого вопроса, и конечно, на недавнем заседании комиссии он рассматривался. И, как я уже сказал, разрабатываются серьезные проекты в торгово–экономических отношениях.

- У вас богатый опыт дипломатической работы, за что получили высокую награду. В чем особенность вашей профессии?

- Это очень тонкая сфера. Не случайно бытует выражение: дипломатичный ответ. То есть дипломат говорит много, а, по сути, ни о чем существенном. Возможно, не всегда можно откровенничать. Но я считаю, что дипломат тем не менее не должен обманывать. Искусство нашей профессии и состоит как раз в умении вовремя и к месту дать ответ полный или дипломатичный, но ни в коем случае нельзя говорить неправду. Ведь она рано или поздно вскроется. Как человек и как дипломат, я не приемлю и не понимаю этого. Это проигрышный вариант в отношениях не только человеческих, но и, без сомнения, государственных.

Поэтому я признаю только честность и искренность в дипломатии. Это было и есть основным принципом моей работы. Именно это помогало мне во многих случаях.

- Нашу беседу можно назвать искренней?

- Без сомнения!

- Какую награду вам вручил президент Азербайджана Ильхам Алиев?

- Во время торжеств по случаю 100–летия МИД нашей страны президент наградил меня орденом "За службу Родине" II степени. До этого у меня, конечно, были награды Азербайджана и зарубежных стран. Указами Ильхама Алиева еще в 2004 году был награжден орденом Славы, а в 2014 году - почетным дипломом президента Азербайджанской Республики. Но последняя очень дорогая, поскольку это своего рода высокая оценка моей работы. Из более чем семидесяти послов Азербайджана, работающих в разных странах, только пяти вручен орден "За службу Родине" II степени а это весомая государственная награда (орденом I степени был награжден лишь министр иностранных дел Азербайджанской Республики). В этой пятерке оказался и я. Я благодарен господину президенту и понимаю, какая ответственность возлагается на меня.

- Туристам наших стран есть что посмотреть в каждой. Что, на ваш взгляд, надо предпринять для более активного сотрудничества в туристической сфере?

- Потенциал наших стран в сфере туризма, как и в экономике, полностью не используется. В Азербайджане создано Государственное агентство по туризму. И наше посольство вместе с ним работает с Министерством культуры, информации и туризма Кыргызстана. Ведутся обсуждения дальнейшего сотрудничества в этой сфере. Путешественники из вашей страны бывают в прекрасных уголках Азербайджана, как и наши приезжают на великолепный Иссык–Куль. Но их не так много, потому что туристы, вероятно, мало знают о возможностях отдыха в наших странах. Но, думается, турфирмы уже готовят маршруты для интересных поездок.

- Как вы оцениваете позицию азербайджанской диаспоры в Кыргызстане? Насколько она активна в республике?

- В 20–30–х годах прошлого века у многочисленных репресированных соотечественников была сложная жизнь. С конца 20–х годов и до 50–х прошлого столетия их выселяли из Азербайджана в Сибирь и Центральную Азию. И то, как тепло их в Кыргызстане встретили, азербайджанский народ никогда не забудет. Люди делились с переселенцами последним куском хлеба, дали им кров. Разве о таком можно забыть?

Нынешнее поколение азербайджанцев, сыновья, внуки, правнуки тех, кого в далекие годы судьба забросила в Кыргызстан, стали его гражданами. Они вносят свой вклад в развитие братского Кыргызстана, наравне со всеми сделали и делают много для страны, ставшей для многих из них родиной, поскольку здесь родились и выросли. Они работают в медицине, науке, образовании, на государственной службе, занимаются бизнесом.

Благодаря толерантности и бескорыстной поддержке кыргызского народа азербайджанцы обрели в Кыргызстане вторую родину. Чувство взаимного уважения, благодарности кыргызскому народу передается молодому поколению азербайджанцев. Входящее в Ассамблею народа Кыргызстана общественное объединение "Азери", объединяющее азербайджанцев Кыргызстана, много работает для укрепления дружбы народов.

Посольство вместе с диаспорой немало, думаю, делает для развития нашей национальной культуры, языка. Мы стараемся, чтобы азербайджанцы, живущие в Кыргызстане, поддерживали связи со своей исторической родиной. И не могу не отметить, что соответствующие госструктуры вашей страны поддерживают деятельность диаспор, в том числе азербайджанской. В Кыргызстане, могу уверенно сказать, ведется мудрая и перспективная национальная политика.

- Какой вклад Кыргызстан может внести в урегулирование армяно–азербайджанского, нагорно–карабахского конфликта?

- Агрессия есть агрессия независимо от того, в каком регионе мира она проявляется. И если ее не остановить, то она развивается и принимает ужасные формы и может повториться в других регионах.

Кыргызстан поддерживает территориальную целостность Азербайджана. И, кстати, еще в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции о безоговорочном освобождении и выводе армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. И другие такие влиятельные мировые структуры, как Совет Европы, Исламская организация, и многие известные международные организации приняли подобное решение. Но, к сожалению, Армения не выполняет эти резолюции и решения.

Считаю, что интеллигенция, в частности, Кыргызстана может сказать свое весомое слово в урегулировании нагорно–карабахского конфликта и в освобождении оккупированных территорий Азербайджана. Отдельные выступления по этому поводу есть, и мы находим все большее понимание у кыргызского народа по этому вопросу. Мы должны все вместе противостоять агрессии в любой стране, и тогда у народов будет меньше горя, которое она несет.

- С огромным успехом в Бишкеке прошла премьера вашей пьесы "Люди мира сего". Спектакль пользуется успехом и сейчас. Не планируете поставить еще какую–то свою работу?

- Эта пьеса написана в 1982–1983 годах. Но многие годы была под запретом, требовали убрать из нее многие сцены, эпизоды, дескать, она порочила советский строй. Один из руководителей КГБ открыто сказал мне: "Вы хотите уничтожить советскую власть своим спектаклем?". Я тогда, помню, не выдержал и возразил, дескать, а что, советская власть такая слабая?

Начиная с 2000 года спектакль шел на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра на протяжении многих лет и был показан 116 раз (небывалый рекорд в театрах Азербайджана после 50–х годов прошлого века). Также спектакль долгое время показывали в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна и других театрах Азербайджана, Турции и т.д.

И я, конечно, рад, что на кыргызской сцене поставили, причем просто замечательно, спектакль по моей пьесе, что она понравилась кыргызстанскому зрителю. В настоящее время в репертуары наших театров включены пьесы азербайджанских и кыргызских писателей, и такие постановки вносят вклад во взаимообогащение национальных культур наших народов. У писателей же не меньше возможностей, чем у дипломатов, влиять на духовный мир народов. Вместе с Министерством культуры, информации и туризма вашей страны мы провели много мероприятий, отметили юбилеи величайших писателей, композиторов и мыслителей обеих стран, и впереди еще много культурных событий.

А что касается вашего вопроса о новых постановках по моим пьесам в Кыргызстане, то это дело режиссеров.

Автор: Нина Ничипорова