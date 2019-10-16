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Не работа, а праздник! Боронов за день перерезал 4 ленточки

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- Екатерина Улитина
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Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов в торжественной обстановке открыл арку у въезда в село Гулчо в Алайском районе Ошской области. Объект построен на деньги депутата Примова. Об этом рассказал сам народный избранник.

Он рассказал, что строительство арки начали местные власти еще в 2016 году. Однако, денег на завершение строительства не хватало. Депутат решил помочь финансовыми средствами.

Красную ленточку на открытии перерезал лично вице-премьер-министр республики Кубатбек Баронов. Кроме него на мероприятие приехали депутаты ЖК.

Улан Примов отмечает, что в Алайском районе должна быть собственная достопримечательность. Высота арки составляет 9,5 метров, ширина - около 20 метров.

Пресс-служба правительства об участии Боронова в открытии арки не сообщала. Однако, официально отмечается, что вице-премьер-министр находится в Ошской области с рабочей поездкой, где участвует в торжественных открытиях социальных объектов. Кубатбек Боронов за один день перерезал красные ленточки у здания новой школы в селе Кун-Элек Алайского района, детского сада "Наристе-Согунду" в этом же районе и открыл новый административный корпус в селе Булолу. Кроме того, он принял участие в церемонии закладки капсулы для строительства нового спортивного комплекса.


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URL: https://www.vb.kg/382475
Теги:
Кубатбек Боронов, Ошская область, правительство, школа, Кыргызстан
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