Новогодних каникул не будет? Опубликован предварительный график праздников

Министерство социального развития и труда опубликовало предварительный календарь праздников на 2020 год.

Так праздничными выходными днями будут 1 января - Новый год; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 21 марта - народный праздник Нооруз; 7 апреля - День народной Апрельской революции; 1 мая - Праздник труда; 5 мая - День Конституции Кыргызской Республики; 9 мая - День Победы; 31 августа - День независимости Кыргызской Республики; 7 и 8 ноября - Дни истории и памяти предков, Мусульманские праздники "Орозо айт", "Курман айт", определяемые по лунному календарю, и 7 января - Рождество Христово (православное рождество) являются нерабочими праздничными днями.

Кроме того, в следующем году кыргызстанцы отдохнут 24 февраля, 9 и 23 марта, 11 мая, 9 и 10 ноября. Это связано с тем, что выходные переносятся на понедельник, если праздник выпадает на субботу или воскресенье.

Праздничными сокращенными днями являются 6 января, 20 марта, 6 апреля, 30 апреля, 4мая, 8 мая, 6 ноября и 31 декабря.