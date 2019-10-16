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Заявление Арстана Алая, объявившего себя богом, проверят

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- Екатерина Улитина
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Заявление Арстана Алая, объявившего себя богом, подвергнут экспертизе. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил глава Госкомисии по делам религии Зайырбек Эргешов.

Что касается заявления отдельного человека, его слова проверяет экспертиза. Когда будут получены результаты, будет принято решение, - сказал Эргешов.

Вопрос об Арстане Алае возник в ходе обсуждения законопроекта "О свободе вероисповедания и религиозных организациях". Улукбек Ормонов поинтересовался, какую ответственность должны нести последователи тенгрианства, которые заявляют, что они боги.

Эргешов отметил, что тенгрианство не может быть зарегистрировано в качестве религиозной организации, однако само по себе оно не запрещено.

Арстан Алай на пресс-конференции в Бишкеке объявил себя богом. Нашлись его последователи, которые провели митинг у Белого дома с требованием отставки президента.

Арстан Алай дважды выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, правда не получал поддержку избирателей. Тем не менее, он верит, что станет президентом на следующих выборах.

Кыргызстанцам он запомнился как автор выражения "зима не будет".


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URL: https://www.vb.kg/382479
Теги:
Госкомиссия по делам религий, религия, экспертиза, Кыргызстан
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Комментарии
Али
16.10.2019, 14:01

Нужно его принудительно вылечить и вернуть в общество полноценного человека. У него однозначно сдвиги, и он может натворить что нибудь. 

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