Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Два университета Кыргызстана вошли в рейтинг 200 лучших вузов ЦА

289  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Британская национальная компания Quacquarelli Symonds составила рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, куда вошли и ВУЗы Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования КР.

Всего в рейтинг вошло 350 вузов. Два университета Кыргызстана – Американский университет Центральной Азии (АУЦА) и Кыргызско-Турецкий университет "Манас" вошли в число 190 лучших. Первый занял 163 место, второй – 190 место.

На первом месте рейтинга находится Московский Государственный университет им. М.Ломоносова.

Рейтинг лучших университетов был составлен с учетом нескольких параметров. Среди них: академическая репутация университета, его репутация среди работодателей и признание научных работ сотрудников, имеющих ученую степень, и студентов.

Quacquarelli Symonds – компания, специализирующаяся в области образования. Она была основана в 1990 году Нунцио Куаквелли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382480
Теги:
вуз, Центральная Азия, Кыргызстан, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  