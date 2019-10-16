Два университета Кыргызстана вошли в рейтинг 200 лучших вузов ЦА

Британская национальная компания Quacquarelli Symonds составила рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, куда вошли и ВУЗы Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования КР.

Всего в рейтинг вошло 350 вузов. Два университета Кыргызстана – Американский университет Центральной Азии (АУЦА) и Кыргызско-Турецкий университет "Манас" вошли в число 190 лучших. Первый занял 163 место, второй – 190 место.

На первом месте рейтинга находится Московский Государственный университет им. М.Ломоносова.

Рейтинг лучших университетов был составлен с учетом нескольких параметров. Среди них: академическая репутация университета, его репутация среди работодателей и признание научных работ сотрудников, имеющих ученую степень, и студентов.

Quacquarelli Symonds – компания, специализирующаяся в области образования. Она была основана в 1990 году Нунцио Куаквелли.