Кыргызстан поможет в создании научно-технического пространства ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе сегодня предпринимаются активные усилия для обеспечения четырех свобод – свободы движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Но необходимо развивать и продвигать и пятую свободу - движения научного и инновационного капитала.

Об этом заявил, выступая в Москве на Евразийском промышленном конгрессе "Интеграция", вице-президент Российской Академии наук Юрий Балега.

"Существующие документы рабочих органов ЕАЭС содержат недостаточно рекомендаций в сфере научно-технической деятельности. И отдельные общие принципы обрывочно сосредоточены на разных направлениях. Вместе с тем, в Основных направлениях развития ЕАЭС до 2020 года отмечается, что в современных условиях экономический рост стран-членов Союза обеспечивается уровнем должного научно-технического потенциала и достижениями наукоемких отраслей", - подчеркнул Балега.

Развитие союзного научного потенциала он назвал следующей формой интеграции. И отметил, что достичь ее помогли бы и совместные научные исследования государств-партнеров.

"РАН сейчас укрепляет связи с национальными академиями наук стран-союзниц. У нас есть такое понятие, как зарубежные члены РАН – в Армении таковыми являются четыре академика, в Беларуси двенадцать, в Казахстане одиннадцать, в Кыргызстане три. Со всеми этими государствами подписаны соглашения о сотрудничестве в научной сфере. В частности, между Россией и Кыргызстаном в нем участвуют по пятнадцать научных институтов", - сообщил вице-президент РАН

"Но помимо двустороннего сотрудничества, - продолжил он, - наука ценна своей мягкой силой. Институты публичной дипломатии давно используются на пространстве ЕАЭС различными структурами – агентством "Россотрудничество", фондом "Русский мир", Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова и другими. Однако именно научная дипломатия, в свое время сыгравшая важную роль в сохранении мира на земле, может послужить драйвером повышения интеграционного уровня Евразийского экономического союза".

Юрий Балега также призвал возрождать практику межакадемических обменов. Она, по его словам, успешно реализовывалась в советскую бытность, когда СССР на безвалютный основе осуществлял с разными странами эквивалентный обмен равными количествами специалистов. Вот и рамках ЕАЭС важно восстановить такую форму академической мобильности, убежден российский ученый.

Кроме того, он считает целесообразным создание фонда финансирования совместных научных разработок и исследований, разработку специальных программ сотрудничества при условии поддержки их правительствами стран Союза.

Формирование научно-технического пространства ЕАЭС Юрий Балега отнес к числу приоритетов. И заявил, что РАН во взаимодействии с национальными Академиями наук Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана готова разработать необходимые предложения и представить их на рассмотрение Евразийской экономической комиссии.