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Кыргызстан поделился со странами СНГ опытом борьбы с диабетом

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- Евгений Денисенко
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Заседание Экспертного совета государств СНГ по проблемам диабета прошло в режиме видеоконференции в Исполнительном комитете Содружества. Актуальные проблемы лечения и профилактики этой болезни обсудили сотрудники медицинских учреждений и научно-исследовательских институтов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистан, а также представители Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ.

Собеседники проанализировали статистические показатели по сахарному диабету в странах Содружества, подготовленные экспертами к нынешнему заседанию. Представленные данные характеризовали кадровую обеспеченность врачами-эндокринологами этих государств, распространенность в них сахарного диабета I и II типа, количество пациентов, получающих инсулинотерапию в качестве лечения, виды используемых препаратов с точки зрения формы выпуска, а также уровень смертности от сахарного диабета.

Как считает секретарь Экспертного совета СНГ по проблемам диабета Ольга Салко, такой анализ позволит отслеживать эффективность разрабатываемой Программы по профилактике и лечению в СНГ сахарного диабета на 2021–2025 годы. А заместитель председателя Российской диабетической федерации, председатель Санкт-Петербургского диабетического общества Марина Шипулина заявила: "Главное достоинство нашей программы состоит именно в том, что в ее создании участвуют страны Содружества. Используя инновационные инструменты ВОЗ и проверенную временем законодательную базу СНГ, мы сможем разработать качественную программу на несколько лет вперед".

Европейские эксперты посоветовали дополнить проект еще рядом профилактических мер, включая борьбу с ожирением. И поддержали совместную инициативу специалистов СНГ. "Мы были рады познакомиться с этим документом, в котором содержится много важных положений. Особенно приятно, что страны СНГ стремятся вместе работать в этом направлении, и мы готовы оказывать им всяческое содействие", - отметила координатор программы "Неинфекционные заболевания и укрепление здоровья на всех этапах жизни" Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Джилл Фарингтон.

Члены Экспертного совета рассмотрели вопросы подготовки к следующему заседанию Совета по сотрудничеству в области здравоохранения. И заслушали информацию об опыте работы врачей общей практики по ведению пациентов с диабетом в Кыргызской Республике, о деятельности диабетических ассоциаций стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/382482
Теги:
диабет, Россия, СНГ, Кыргызстан
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