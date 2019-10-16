Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В России кыргызстанку задержали за взятку дорожному инспектору

282  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уголовное дело по факту дачи взятки возбуждено в отношении гражданки Кыргызстана в Курганской области Российской федерации.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел в Макушинском районе, во время проведения сотрудниками правоохранительных органов профилактической операции "Трасса". Для проверки документов был остановлен автомобиль "Мазда", которым управлял гражданин Кыргызстана. Водительских прав у него с собой не оказалось, инспектор приступил к составлению протокола.

В этот момент собственница машины, соотечественница водителя, ехавшая в качестве пассажира, предложила решить вопрос "по-мирному". И попыталась дать инспектору взятку в национальной валюте, эквивалентную примерно 850 рублям. Взять деньги сотрудник полиции отказался и сообщил в дежурную часть.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382484
Теги:
дороги, задержание, Россия, Кыргызстан, автомобили, Мигрант, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  