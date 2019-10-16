В России кыргызстанку задержали за взятку дорожному инспектору

Уголовное дело по факту дачи взятки возбуждено в отношении гражданки Кыргызстана в Курганской области Российской федерации.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел в Макушинском районе, во время проведения сотрудниками правоохранительных органов профилактической операции "Трасса". Для проверки документов был остановлен автомобиль "Мазда", которым управлял гражданин Кыргызстана. Водительских прав у него с собой не оказалось, инспектор приступил к составлению протокола.

В этот момент собственница машины, соотечественница водителя, ехавшая в качестве пассажира, предложила решить вопрос "по-мирному". И попыталась дать инспектору взятку в национальной валюте, эквивалентную примерно 850 рублям. Взять деньги сотрудник полиции отказался и сообщил в дежурную часть.