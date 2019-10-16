Почему депутатам нужно меньше писать законопроектов - мнение экс-спикера

Предложение Курманкула Зулушева ограничить депутатов в праве инициировать законопроекты, не лишено смысла, уверен экс-спикер Жогорку Кенеша, историк и юрист Зайнидин Курманов.

Он считает, что чрезмерная законотворческая активность депутатов зачастую тормозит принятие действительно важных законов.

По регламенту законопроекты депутатов имеют приоритет перед законопроектами правительства, их быстрее выносят на рассмотрение, тем временем важные законы правительства ждут своей очереди месяцами. Кроме того из-за большой нагрузки сами депутаты не успевают как следует ознакомиться с текстами предлагаемых законов, по которым должны принять решение, - сказал VB.KG Зайнидин Курманов.

К примеру в Парламенте могут весь день рассматривать законопроект о правилах ношения ак калпака, а тем временем в канцеляриях будет пылиться законопроект, от принятия которого зависит политика всего государства и на разработку которого ушли месяцы тяжелой работы.

По словам Курманова в западных странах, где история парламентаризма насчитывает десятки лет, давно поняли, что эффективная работа парламента не зависит от числа инициированных законопроектов.

Там нет ограничений, но существуют негласные правила, которых все придерживаются. Например, коалиция большинства почти никогда не инициирует законы. Они лишь поручают правительству разработать тот или иной закон, так как именно у правительства есть деньги и специалисты для написания законов. При этом у депутатов остается достаточно полномочий, чтобы влиять на политику государства. Если какой-то закон все же инициируют депутаты, то это право дано не одному человеку, а большой группе, как правило из числа оппозиции. Это дает возможность оппозиционным фракциям участвовать в формировании повестки, - рассказал Зайнидин Курманов.

Кроме того, он подчеркнул, что для написания качественного закона нужны большие интеллектуальные и финансовые ресурсы, которыми депутаты не обладают.

- Депутаты могут списать текст с законов других стран, либо внести собственные небольшие поправки в существующие законы, бывает, что на обсуждение попадают сырые законы, который приходится читать и тратить на них время. Пока законы государственной важности будут ждать своей очереди, - заключил Курманов.

Напомним, Курманкул Зулушев предложил запретить депутатам инициировать собственные законы и позволить им лишь одобрять или отклонять законопроекты, предложенные правительством.