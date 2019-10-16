Нет школьной формы. Реакция школы на сексуальное домогательство к ученице

После жалобы родителей, что их дочь стала жертвой сексуального домогательства, администрация школы отчитала их за то, что подросток не носит школьную форму. О содержании этого разговора директор школы №4 в Канте Молдошева М. сообщила заведующему Ыссык-Атинского РОО в письме.

В этом же письме директор школы отмечает, что в день нападения девочка "спокойно зашла в здание школы" в 8.58, через несколько минут пришли ее брат и сестра и они вмести покинули школу. Ни ученица, ни ее родственники за помощью к учителям и охране не обращались.

"9 октября мною были приглашены родители ученицы. Беседа происходила по поводу случившегося в присутствии классного руководителя и организатора … В ходе беседы был затронут вопрос о посещаемости дочери и ее отсутствии на учебных занятиях в день происшествия и необходимости соблюдения правил школы, а именно ношения школьной формы. Маме ученицы было рекомендовано предупреждать об отсутствии дочери в школе с указанием причины", - написала директор школы.

Сама директор на этой беседе не присутствовала, так как проходила обучение.

Напомним, ученица 11 класса средней школы №4 пожаловалась в социальных сетях, что стала жертвой сексуального домогательства.

В настоящее время милиция ведет расследование, подозреваемого пока не нашли.