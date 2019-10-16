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Суд над Алмазбеком Атамбаевым будет проходить за закрытыми дверями

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- Екатерина Улитина
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Суд по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева будет проходить в закрытом от общественности и СМИ режиме. Решение сегодня, 16 октября, принял Первомайский районный суд Бишкека во время предварительных слушаний.

Напомним, одним из обвиняемых по делу Азиза Батукаева является экс-президент Алмазбек Атамбаев. Кроме него в качестве подсудимых проходят еще 18 человек, 14 из них пошли на сделку со следствием.

Отметим, в деле об осовобождении Азиза Батукаева имеются засекреченные тома. Сегодня защита Атамбаева просила рассекретить один из этих томов, где содержатся показания экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова. Но суд отказал удовлетворить эту просьбу.

Первое заседание по делу состоится 15 ноября.

Алмазбек Атамбаев, который сейчас находится в СИЗО ГКНБ назвал готовящийся процесс "судилищем" и в знак протеста отказывается покидать свою камеру. Предварительные слушания прошли без его участия.

Напомним, в 2013 году Азиза Батукаева под предлогом смертельной болезни отпустили из колонии, где он отбывал длительный срок за убийство. В день освобождения кримавторитет покинул республику и на частном самолете улетел в Чечню, где находится до сих пор. Следствие полагает, что к освобождению Батукаева могли быть причастны медики, которые поставили ложный диагноз, судья, принявший решение, прокуроры и Алмазбек Атамбаев, который будучи президентом, якобы, лично дал добро на операцию по освобождению Батукаева.


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URL: https://www.vb.kg/382493
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, суд, Кыргызстан
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