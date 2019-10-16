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Тазабек Икрамов: В Жогорку Кенеше работают истинные патриоты

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Депутат Тазабек Икрамов прокомментировал изданию Азаттык обсуждения в соцсетях, что кандидаты в депутаты платят за свои места в парламенте.

По словам народного избранника, в Жогорку Кенеше нет бюджета, на котором депутаты могли бы зарабатывать.

"У Жогорку Кенеша нет бюджета. Мы пошли на многие сокращения. В Жогорку Кенеш приходят истинные патриоты, которые болеют за свою родину. Многие могут подумать иначе, что депутаты зарабатывают на своей работе, но нет. Здесь работают люди, которые болеют за свою родину. У нас есть священная трибуна, с которой мы доносим голос народа до правительства. О фактах коррупции в правительстве говорим только мы – депутаты. У депутатов нет никакого бюджета. Мы сократили многое из того, что было ранее. В депутаты идут истинные патриот"", - сказал он.

В свою очередь депутат Дастан Бекешев признал существование "взносов" кандидатов в депутаты.

"Если раньше платили 100-200-300 тысяч долларов, учитывая, что голос дорожает, я думаю, что [на следующих выборах] может доходить до 500 тысяч, до миллиона. Речь о тех людях, которые вообще никому не известны. Но я точно знаю, что у нас в Кыргызстане есть люди, которые готовы дать миллион за то, чтобы стать депутатом", - поделился он.

Напомним, ранее политолог Денис Бердаков на своей странице в соцсети рассказал, что ему предложили место в новом созыве парламента.

"350 000 долларов нужно внести в партийную кассу, это со скидкой как медийному лицу, плюс у меня молодежная и национальная квота. Где приличному человеку взять 350 000 штук американских денег? - задался вопросом политолог.


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URL: https://www.vb.kg/382494
Теги:
выборы, взятка, Тазабек Икрамов, Жогорку Кенеш, Дастан Бекешев
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