Международный скандал: Минздрав подает в суд на нидерландскую компанию

Министерство здравоохранения намерено обратиться в суд, поскольку уже два года не решается вопрос с поставкой реанимобилей для Центра экстренной медицины. Об этом на заседании фракции СДПК сообщил глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев.

"Контракт на их приобретение был изначально неправильно составлен. При отгрузке машин компании выплачено 80 процентов их стоимости. Но впоследствии комиссия установила, что реанимобили не соответствуют спецификации", - отметил он.

Министр добавил, что последние месяцы поставщик вообще не выходит на контакт, игнорирует попытки кыргызской стороны, требующей выполнения условий контракта.

"Мы будем вынуждены обратиться в суд. АКС, прокуратура собрали все материалы", - сказал Космосбек Чолпонбаев.

Как уже сообщалось, в рамках реализации проекта укрепления службы неотложной помощи в Кыргызской Республике, финансируемого Германским банком развития KfW, был проведен тендер по закупке медицинского, немедицинского оборудования и машин скорой медицинской помощи. Согласно подписанным контрактам, поставка должна была быть осуществлена до 22 июня 2017 г., а ввод их в эксплуатацию завершен до 22 июля.

Но в мае кыргызская сторона получила от компании Dutch Health письмо, в котором она информировала о том, что может поставить только часть машин к 30 июня, а остальные ввиду конструкционных трудностей при переоборудовании, скорее всего, не прибудут в Бишкек к назначенному времени. Другой причиной задержки изготовления машин СМП компания Dutch Health BV указала месяц Рамазан, в течение которого якобы снижается производительность труда в ОАЭ (страна, где расположен завод по переоборудованию машин) до 50 процентов.

Компания Dutch Health BV на запрос консультанта о выполнении контрактов утверждала, что машины будут готовы для предотгрузочной проверки к 4 сентября.

Предотгрузочная проверка автомашин состоялась в ОАЭ, на заводе по переоборудованию, в период с 4 по 9 сентября 2017 г., во время которой выявились недоработки, но поставщик обязался их устранить перед отгрузкой.

Комиссия Минздрава по приемке машин выявила ряд несоответствий технических параметров машин параметрам, указанным в контрактах, поэтому Минздрав отказывается их принимать. И не потому, что не хочет, а из соображений безопасности.

Чтобы поставить точки над "i" в этом международном скандале, по просьбе Минздрава в Кыргызстан приезжали международные эксперты - инженеры и сотрудник Центра экстренной медицины Израиля, которые провели проверку машин и пришли к выводу, что в нынешнем состоянии они не отвечают требованиям безопасности наших больных и сотрудников, которые будут на них работать.

Разрешить конфликт не помогло даже заключение опытных экспертов. Похоже, он разгорается с новой силой.

Автор: Нина Ничипорова