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Арстан Алай: Не получится запугать великого кыргыза

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- Бакыт Стамов
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Назвавший себя богом экс-кандидат в президенты Арстан Алай (Арстанбек Абдылдаев) ответил главе Госкомиссии по делам религии Зайырбеку Эргешову. Своим мнением он поделился в соцсетях.

По его словам, не получится запугать великого кыргыза, а тем более управлять им.

- Потому что вселенная такому человеку дает много возможностей. Например, вызывать дождь, проводить ритуалы. Кыргыз – земная копия Тенира. И сейчас власть пытается меня привлечь к ответственности. Так как я приверженец истины и делаю праведное дело, - написал он.

Напомним, вчера в парламенте вопрос об Арстане Алае возник в ходе обсуждения законопроекта "О свободе вероисповедания и религиозных организациях". Улукбек Ормонов поинтересовался, какую ответственность должны нести последователи тенгрианства, которые заявляют, что они боги.

Глава Госкомисии по делам религии Зайырбек Эргешов ответил, что заявление Арстана Алая подвергнут экспертизе.

"Соответствующие органы проведут экспертизу на предмет того, есть ли в словах Арстан Алая призыв к межрелигиозной вражде, - уточнил Эргешов.


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URL: https://www.vb.kg/382500
Теги:
Арстанбек Абдылдаев, Госкомиссия по делам религий, социальные сети, Кыргызстан
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Комментарии
Урри
17.10.2019, 11:46

ПРИДУРОК

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