Торага ЖК: Литва и Кыргызстан живут по схожей политической системе

Парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша в рамках официального визита в Литовскую Республику в городе Вильнюс провела ряд встреч

Парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша в рамках официального визита в Литовскую Республику в городе Вильнюс провела ряд встреч. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

Отмечается, что в ходе встречи с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, гармонизации законодательства, обмена опытом в рамках депутатских групп дружбы. Кроме этого, состоялся обмен мнениями относительно развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также кыргызская сторона представила подробную информацию о парламентской системе Кыргызстана и усилиях по ее развитию.

- Литва и Кыргызстан живут по схожей политической системе. Во главу угла поставлены права человека и демократические ценности. Вместе с тем наши страны всегда поддерживали друг друга на различных международных площадках. Мы заинтересованы в том, чтобы наше двустороннее взаимодействие вышло на новый уровень, - сказал Дастанбек Джумабеков.

В свою очередь Викторас Пранцкетис отметил необходимость активизации сотрудничества в рамках депутатских групп дружбы.

- Говоря о торгово-экономических связях, Литва готова рассмотреть все предложения Кыргызстана. Наша железная дорога соединяет нас со многими странами, а посредством морского порта Литвы можно наладить связь с 65 морскими портами мира, - добавил он.

В ходе официального визита также был запланирован ряд культурных мероприятий. В частности, депутаты посетили университет Вильнюса, где ознакомились с историей, реформами и достижениями в современной учебной системе.

В пресс-службе парламента напомнили, что делегация Жогорку Кенеша прибыла в Литву с Латвийской Республики, где ранее также находилась с официальным визитом. В ее состав вошли депутаты Алмамбет Шыкмаматов, Динара Исаева, Гулшат Асылбаева, Омурбек Бакиров, Жаныбек Исаев и Бакирдин Субанбеков.