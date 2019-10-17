Российские летчики в Кыргызстане провели занятия и экскурсии для школьников

В школе российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане прошла тренировка по противопожарной безопасности. Это занятие с учениками и преподавателями, по информации пресс-службы Центрального военного округа РФ, в структуру которого входит и авиабаза, провели военнослужащие ее пожарной команды.

Пожарные подробно объяснили, как действовать в случае возникновения задымления и срабатывания пожарной сигнализации. Особое внимание было обращено на необходимость изучения схем эвакуации и сохранения спокойствия в случае пожарной тревоги.

В заключение военнослужащие показали школьникам, как пользоваться огнетушителем и оказывать первую помощь пострадавшим при задымлении и ожогах.

А накануне на авиабазе "Кант" прошла экскурсия для участников юнармейского отряда "Новое поколение". Ребятам показали самолеты-разведчики Су-24МР, задействованные в совместном учении ОДКБ "Нерушимое братство-2019".

Военнослужащие инженерно-технического состава "Канта" рассказали школьникам об истории создания самолета Су-24 и его применении в вооруженных конфликтах. И отметили, что на данном самолете реализована технология крыла изменяемой стреловидности. Авиационные инженеры пояснили, что такие воздушные машины имеют высокие взлётно-посадочные характеристики, позволяющие быстрее взлетать, набирать скорость и приземляться.

Экипажи Су-24МР посетили объединенную авиабазу "Кант", перелетая из Челябинской области на военный аэродром Гиссар в Таджикистане, где пройдет заключительный этап учения "Нерушимое братство-2019".

Российская военная авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств-партнеров. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.