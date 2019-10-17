Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Российские летчики в Кыргызстане провели занятия и экскурсии для школьников

163  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В школе российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане прошла тренировка по противопожарной безопасности. Это занятие с учениками и преподавателями, по информации пресс-службы Центрального военного округа РФ, в структуру которого входит и авиабаза, провели военнослужащие ее пожарной команды.

Пожарные подробно объяснили, как действовать в случае возникновения задымления и срабатывания пожарной сигнализации. Особое внимание было обращено на необходимость изучения схем эвакуации и сохранения спокойствия в случае пожарной тревоги.

В заключение военнослужащие показали школьникам, как пользоваться огнетушителем и оказывать первую помощь пострадавшим при задымлении и ожогах.

А накануне на авиабазе "Кант" прошла экскурсия для участников юнармейского отряда "Новое поколение". Ребятам показали самолеты-разведчики Су-24МР, задействованные в совместном учении ОДКБ "Нерушимое братство-2019".

Военнослужащие инженерно-технического состава "Канта" рассказали школьникам об истории создания самолета Су-24 и его применении в вооруженных конфликтах. И отметили, что на данном самолете реализована технология крыла изменяемой стреловидности. Авиационные инженеры пояснили, что такие воздушные машины имеют высокие взлётно-посадочные характеристики, позволяющие быстрее взлетать, набирать скорость и приземляться.

Экипажи Су-24МР посетили объединенную авиабазу "Кант", перелетая из Челябинской области на военный аэродром Гиссар в Таджикистане, где пройдет заключительный этап учения "Нерушимое братство-2019".

Российская военная авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств-партнеров. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382510
Теги:
Кант, авиабаза, пожар, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  