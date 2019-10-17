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Текебаев: Боюсь что-то загадывать, но теперь меня должны оправдать

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- Оксана Гут
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Сегодня, 17 октября, в Первомайском районном суде продолжилось рассмотрение дела в отношении лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшонкула Чотонова.

На процессе присутствуют сами обвиняемые, а также их сторонники.

В интервью журналистам Омурбек Текебаев отметил, что сегодня доверяет судам больше, чем прежде.

- Исходя из моего опыта боюсь что-то преждевременно говорить, но в этот раз меня должны оправдать. Для этого есть все основания, - отметил главный "ата мекеновец".

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшонкул Чотонов были осуждены по статье "Коррупция" на 8 лет тюрьмы. В августе текущего года Верховный суд, отменив приговор, направил уголовное дело на пересмотр в Первомайский районный суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Решением райсуда теперь уже обвиняемые, а не осужденные, были выпущены под домашний арест. 12 сентября состоялось первое судебное заседание, где сторона защиты ходатайствовала о вызове ранее не опрошенных свидетелей.


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URL: https://www.vb.kg/382511
Теги:
Ата Мекен, Омурбек Текебаев, Первомайский район, суд, Бишкек, Кыргызстан, Дуйшонкул Чотонов
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Комментарии
Тилек
17.10.2019, 14:24

Последнее слово конечно за судом, но по мне тебя бы еще на пару лет посадить. За продажу интересов страны и за коррупцию. 

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