Текебаев: Боюсь что-то загадывать, но теперь меня должны оправдать

Сегодня, 17 октября, в Первомайском районном суде продолжилось рассмотрение дела в отношении лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшонкула Чотонова.

На процессе присутствуют сами обвиняемые, а также их сторонники.

В интервью журналистам Омурбек Текебаев отметил, что сегодня доверяет судам больше, чем прежде.

- Исходя из моего опыта боюсь что-то преждевременно говорить, но в этот раз меня должны оправдать. Для этого есть все основания, - отметил главный "ата мекеновец".

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшонкул Чотонов были осуждены по статье "Коррупция" на 8 лет тюрьмы. В августе текущего года Верховный суд, отменив приговор, направил уголовное дело на пересмотр в Первомайский районный суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Решением райсуда теперь уже обвиняемые, а не осужденные, были выпущены под домашний арест. 12 сентября состоялось первое судебное заседание, где сторона защиты ходатайствовала о вызове ранее не опрошенных свидетелей.