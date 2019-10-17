Судья по делу Текебаева отказывается допросить важного свидетеля?

Сегодня в суде адвокат Омурбека Текебаева ходатайствовала о допросе еще шестерых ранее незаявленных свидетелей, и в первую очередь некоего Асата Бектемирова. Но председательствующая по делу судья Айнура Сатарова отказала в этом. После чего между судьей и стороной защиты произошла словесная пересадка, в результате чего судья объявила перерыв и демонстративно вышла из зала суда.

В свою очередь лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев пояснил журналистам, насколько важны показания этого свидетеля.

- Произошел скандал, мы не довольны таким поведением судей. Возможно, судья тоже недовольна нашими словами и поэтому объявила перерыв. Ведь появился очень важный свидетель по делу, который в тот день вместе с Чотоновым летал в Ош. Он - бывший сотрудник МВД и сам за свой счет прилетел из Оша. Сегодня он должен вылететь обратно. Мы попросили допросить сначала его, но судья говорит о каком-то списке. Возможно, это делается специально, чтобы важный свидетель не смог высказаться, - предположил он.

Спустя 15 минут после инцидента судья вернулась и заседание продолжилось.