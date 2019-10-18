Российские юристы будут бесплатно помогать соотечественникам за рубежом

Ассоциация юристов России откроет центры бесплатной правовой помощи для соотечественников за рубежом. Об этом в российских СМИ рассказал член Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, исполнительный директор этой ассоциации Станислав Александров.

В кулуарах VI юридического форума БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Рио-де-Жанейро Станислав Александров рассказал, что с 2020 года Ассоциация юристов России планирует открыт 10 центров. По его мнению, такие представительства были бы востребованы в США, Великобритании, Германии, Швейцарии, а также странах ШОС и БРИКС.

Он также призвал проживающих в зарубежье российских юристов проявлять инициативу в предоставлении правовой помощи соотечественникам в этих странах и отстаивании национальных интересов России. "В качестве одной из главных своих задач мы рассматриваем формирование пула активных российских юристов, проживающих за рубежом, которые могли бы квалифицированно отстаивать права и законные интересы наших соотечественников", - сообщил Станислав Александров.

Он полагает, что такие центры можно было бы использовать и в качестве площадок для изучения российского права за рубежом. Аналогичным образом в российских вузах открываются центры по изучению американского и английского права.

Ассоциация юристов России образована в результате объединения Российского союза юристов и Союза юристов России в 2005 году. Это крупнейшее, основанное на добровольном членстве, самоуправляемое общественное объединение, созданное по инициативе юристов-практиков, ученых, государственных и общественных деятелей.

В 2017 году АЮР подписала соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Подписи под документом поставили Станислав Александров и исполнительный директор Фонда Игорь Панёвкин.