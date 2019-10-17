Битва за бюджет 2020 года. Экономика против социалки или куда уходят налоги

Завтра в Жогорку Кенеше состоятся слушания по бюджету на 2020 год. Главная новость: бюджет Кыргызстана понемногу перестает быть социальным. Нет, государство по прежнему исполняет взятые на себя обязательства, но теперь все больше планирует тратить на развитие экономики и вкладывать больше в регионы. Но обо всем по порядку. Сначала разберемся, из чего будет складываться бюджет в 2020 году.

С миру по нитке

Общий объем доходов государственного бюджета с учетом грантов государственных инвестиций на 2020 год прогнозируется в сумме 183 млрд 708 млн. сомов. По сравнению с 2019 годом он немного уменьшится за счет снижения налоговых доходов на 0,3 % и полученных официальных трансфертов на 0,5 %. Но в номинальном выражении объемы доходов по сравнению с бюджетом 2019 года увеличатся на 7,8 %.

Большую часть доходов обеспечат налогоплательщики, то есть простые граждане и предприниматели. Минфин планирует, что все вместе мы соберем в казну 144 млрд 755 млн сомов. К слову, в правительстве не намерены отказываться от налога с продаж. Этот тот самый налог, который вводили на время, а потом обещали убрать. Так вот, он останется в 2020 году и в 2021 и даже в 2022 году.

При этом государство сохраняет налоговые льготы для некоторых налогоплательщиков. В Минфине подсчитали, что ежегодно из-за льгот казна теряет более 20 млрд сомов.

Неналоговые доходы, то есть деньги, которые заработает государство, составят 29 млрд 270,3 млн сомов.

Рост экономики

В ближайшие три года правительство не намерено проводить кардинальные реформы в экономике страны. Главная задача - удержать инфляцию на низких показателях (3,7% в 2020 году), а также не допустить резких скачков национальной валюты.

Разрыв между экспортом и импортом останется по прежнему внушительным: 5,5 млрд долларов США - импорт и 2 млрд 60 млн - экспорт.

Однако, правительство рассчитывает на поступательный рост доходов и развитие всех секторов экономики. Так промышленность в следующем году вырастет на 4,6%, а без учета Кумтора даже на 9%. Чиновники считают, что в 2020 году увеличится производство продуктов на 7,7%, текстиля и одежды на 10%, резиновых и пластмассовых изделий на 6,8%, производство нефтепродуктов на 7,9%, добыча полезных ископаемых на 7% и обеспечение электроэнергией и газом на 5,1%.

Кроме того, будет заметен рост в сельском хозяйстве на 3,7% и в сфере услуг на 4,4%. Что касается туризма, то здесь по прогнозам тоже все обстоит довольно неплохо. В 2020 году число услуг, оказанных гостиницами и ресторанами вырастет на 8,8%.

Но больше всего надежд возлагают на сектор строительства. В 2020 году он вырастет на 11%, судя по данным в пояснительной записке, главным образом за счет исполнения госзаказа на социальное жилье для уязвимых слоев населения. К слову, над программой доступного жилья бьются уже четвертый год, а квартиры для большинства граждан по-прежнему остаются не доступным, а требования госипотеки - заоблачными. Судя по цифрам в прогнозе бюджета, можно предположить, что в следующем году битва за обеспечение населения квадратными метрами продолжится с удвоенным энузиазмом.

Благосостояние населения

На этом пункте, даже правительство теряет обычный для чиновников оптимизм. Доходы населения растут даже медленнее, чем отечественная промышленность. Реальный рост зарплат ползет вверх микроскопическими темпами. В 2020 году, например, средняя зарплата вырастет на 0,3% и составит 17 тысяч 955 сомов, а в 2022 году составит 19 682 сомов.

При этом денежные доходы населения растут немного быстрее, чем зарплаты: примерно на 0,9% в год.

На что будем тратить

Итак, самое главное: Кыргызстан все еще зарабатывает меньше, чем тратим. В 2020 году дефицит бюджета составит почти 10 млрд сомов (9 млрд. 953,5 млн сомов).

Министерство финансов предлагает потратить 43 млрд 409,4 млн сомов на экономические вопросы, в 2019 году на эту же строку расходов выделяли всего 16 млрд 2,8 млн сомов. (данные взяты из приложения к бюджету, при этом в сопроводительной записке к проекту бюджета Минфин сообщает, что в 2019 году на экономические вопросы потратили 48,6 млрд сомов). На целых 10 млрд сомов увеличится финансирование Минтранса с 2 млрд 263 млн до 12 млрд 883 млн, для нового Госагентсва водных ресурсов выделят 6,2 млрд сомов (это больше, чем бюджет Минздрава), Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования тоже получит в 2020 году внушительную сумму - 7,2 млрд сомов, тогда как в 2019 ему выделили лишь 1,7 млрд. Вероятно эти ведомства в будущем году будут реализовывать крупные проекты, но какие именно из документа Минфина узнать невозможно.

Что касается социальных расходов:

Здравоохранение - 4 млрд 684 млн сомов на 2020 год.

По сравнению с 2019 годом финансирование увеличилось. В 2019 в бюджет на эту сферу заложили всего 2 млрд 592 млн сомов. Но если сравнивать с 2018 ( 13 млрд 366 млн сомов) годом финансирование медицины существенно урезали.

Образование - 37 млрд 809 млн сомов

При этом расходы на среднее образование почти не изменились 17 млрд 556 тысяч в 2020 году против 17 млрд 175 млн сомов. Зато, в систему высшего образования в следующем году планируют вложить 6 млрд 390 млн сомов, тогда как в прошлые годы тратили около миллиарда сомов.

Соцзащита - 11 млрд 965 млн сомов

Расходы на социальную защиту уменьшаются уже второй год. Если в 2018 году на эту сферу тратили 29 млрд 694 млн сомов, то в 2019 году потратили всего 13 млрд 148 млн, а в 2020 году планируется потратить около 12 млрд. Больше всего урезали расходы на "старость". В 2018 году более 20 млрд сомов выделяли для поддержки пожилых людей, сейчас финансирование составляет около 114 млн сомов.

Чему отдать приоритет в тратах государственного бюджета: социалке или экономике? Именно это должно стать основной темой дискуссии депутатов на завтрашнем заседании комитета в ЖК. Пока народные избранники хранят молчание и не комментируют планы правительства.