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Больше всего дотаций получит Кара-Суйский район. Его возглавляет Матраимов

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- Екатерина Улитина
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В 2020 году самую большую сумму выравнивающих трансфертов из республиканского бюджета получит Кара-Суйский район. Данные об этом содержатся в проекте бюджета Кыргызстана на 2020 год.

Кара-Суйский район в следующем году получит дотаций из госбюджета на сумму 156 млн 484 тысячи сомов. Это больше, чем дотации предназначенные на всю Иссык-Кульскую (111 млн 947 тысяч сомов) или Таласскую (121 млн 783 тысячи сомов) область.

По данным Минфина, на протяжении нескольких лет Ошская область является "чемпионом" по сумме госдотаций: 551,5 млн в 2018 году, 603 млн сомов - в 2019, 636,2 - в 2020 году. В следующие годы сумма трансфертов будет сокращаться: 622,1 и 617,1 в 2021 и 2022 годах. Однако, трансферты в Кара-Суйский район будут увеличиваться и в следующие два года, и составят 162 и 159,8 млн сомов в 2021 и в 2022 годах.

Акимом Кара-Суйского района Ошской области является Тилек Матраимов.

Стоит отметить, что дотации из госбюджета на Баткенскую область не только не увеличились, как планировали депутаты, а даже немного сократились. В 2020 году область получит 224,5 млн сомов (229,6 - 2019 году).

Напомним, после череды конфликтов на приграничной территории с Таджикистаном, депутаты поднимали вопрос об улучшении финансирования Баткенской области для улучшения социально-экономического положения жителей.


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URL: https://www.vb.kg/382525
Теги:
Баткенская область, бюджет, Ошская область, Кыргызстан, экономика, Раимбек Матраимов, Министерство финансов
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